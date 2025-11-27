Carreras Populares
Cieza se prepara para su gran cita con la Media Maratón
La prueba se celebra el domingo a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer
Cieza acogerá este domingo la XXXVI Media Maratón ‘Ciudad de Cieza’ y la XVI ‘Carrera 11,3 km Solidarios’, ambas puntuables para la Running Challenge Región de Murcia. La salida y meta estarán en la Esquina del Convento a las 10.00 horas. Paralelamente se disputará la IX Caminata Solidaria Contra el Cáncer (5 kilómetros), cuyos beneficios íntegros irán a la AECC de Cieza, y se donará un euro de cada inscripción en los 11,3 km a la Asociación Ascopas.
Las inscripciones permanecerán abiertas hasta esta tarde con un precio de 15 euros general, 13 euros atletas federados y cinco euros Caminata. El día de carrera, si quedan dorsales, tendrán un coste de 18 euros.
