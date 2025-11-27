Carlos Alcaraz y Ana Carrasco, mejores deportistas de la Región

El tenista Carlos Alcaraz y la piloto de motociclismo Ana Carrasco han sigo elegidos mejores deportistas de la Región de Murcia. Cuarenta periodistas pertenecientes a la Asociación Española de la Prensa Deportiva en la Región de Murcia, junto al director general de Deportes, Fran Sánchez, y el secretario, Aníbal Torreglosa, se reunieron en el Hotel Agalia para decidir los mejores de 2025 en diferentes apartados. Los premiados se han dado a conocer en el Casino de Murcia con la presencia de la presidenta de la Asociación, Carmen Riansares. Los galardones se entregarán el próximo jueves 11 de diciembre con motivo de una gala que se llevará a cabo en el Hotel Nelva de la capital de la Región.

Cuadro de honor

Mejor deportista masculino: Carlos Alcaraz (tenista), número 1 del mundo.

Mejor deportista femenina: Ana Carrasco (piloto de motociclismo), campeona del mundo femenina en 2024.

Mejor entrenador: Eduardo Sao Thiago ‘Duda’, entrenador del Jimbee Cartagena, campeón de liga de Primera División de futbol sala.

Gestión deportiva: Ciudad Molina Basket, equipo que logró el ascenso a Segunda FEB de baloncesto con una plantilla integrada casi en su totalidad por jugadores de su cantera.

Mejor equipo: Jimbee Cartagena FS, campeón de la Supercopa de España y de la Liga.

Mejor deportista hasta 18 años: Máximo Martínez Quiles (piloto de motociclismo), mejor Rookie del año en Moto3, ganador de tres grandes premios y tercer clasificado en el Mundial.

Evento destacado: Rally Tierras Altas de Lorca (automovilismo) y Ocean Race Europa en Cartagena (vela).

Gesta deportiva: Hozono Global Jairis, campeón de la Copa de la Reina de baloncesto.

Trayectoria: Juanjo Angosto (portero de fútbol sala), jugador de la Región que más veces ha sido internacional y que recientemente puso fin a su carrera en ElPozo Murcia.

Premio I+D: UCAM Criad.

Premios especiales: Borja Gómez (a título póstumo); presidente de federaciones fallecidos, Jesús Cano (actividades subacuáticas), Ginés Olmos (dominó), Andrés Martínez (pelota) y José Antonio Solano (taekwondo).

Fundadores AEPDRM: Jose Antonio Ruiz Vivo, Francisco Guzmán, Pedro Adolfo Campoy, Pedro Ruiz y Benjamín Abellán.

Veteranos AEPDRM: José María Falgas, José María Pallarés y Jesús Yelo.

Premio especial: Centenario Federación de Atletismo de la Región de Murcia.