Baloncesto
El Caesa Cartagena se refuerza con dos jugadores
Kobe Webster y Chayce Polynice llegan al equipo de Primera FEB tras la salida de Sebastian Thomas y Amari Kelly
El Caesa FC Cartagena sigue moviendo su plantilla. Su mal inicio de temporada, con solo dos victorias y una racha de seis derrotas consecutivas en Primera FEB, ya provocó la semana pasada la llegada de Jordan Davis, ex del UCAM Murcia, Manresa y Breogán, a los que se suman ahora Kobe Webster y Chayce Polynice, estos dos últimos para suplir la salida de Sebastian Thomas y Amari Kelly.
El primero es un escolta que también puede actuar en la posición de base y que en Europa ha jugado en Holanda, Serbia y Montenegro. Webster, de 1,83 metros de estatura y 26 años de edad, jugó en su etapa universitaria en Western Illinois y Nebraska. En la temporada 2022-2023 tuvo su primera experiencia en Europa con el Den Bosch, con el que promedió 9 puntos y 2,5 asistencias. En la 2023-2024 recaló en el Radnicki de Serbia, para en la 2024-2025 disputar la Liga Adriática con el Sutjeska Elektroprivreda.
Polynice, un interior de 2,10 metros e hijo de un ex NBA
Para el juego interior llega Chayce Polynice, un jugador de 2,10 metros que puede actuar en las posiciones de ala pívot y pívot. Tiene 24 años de edad y tras completar su formación en la universidad de Long Beach State, donde no tuvo mucho protagonismo, ha estado en el baloncesto chino con Seattle Superhawks. Hijo del exjugador de la NBA Olden Polynice, comenzó a jugar al baloncesto en 2018. Ahora recala en Cartagena para tratar de intimidar en la zona.
Sin partido hasta el 14 de diciembre
El equipo albinegro no compite esta semana por el descanso de la competición por las Ventanas FIBA y tampoco lo hará la siguiente por tocarle la jornada sin encuentro por ser la competición impar esta temporada. El debut de los dos nuevos jugadores será el 14 de diciembre, a las seis de la tarde, en la pista del Palmer Mallorca, mientras que el siguiente partido en casa será el miércoles 17 de diciembre, a las 20:30, contra el Alega Cantabria.
- Un gran incendio obliga a evacuar parte del hospital Santa Lucía de Cartagena
- Dos turistas visitan el pueblo murciano de Mula y se van con esta conclusión: 'Perfecto para los amantes de la historia, la cultura, la naturaleza y la gastronomía
- ¿Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia? Aquí tienes su sueldo
- Así será el encendido del Gran Árbol de Navidad en Murcia con Richard Gere
- La Plaza Circular de Murcia se despide de los coches para encender el Gran Árbol de Navidad
- Transporte público y disuasorios gratis en Murcia para ver el encendido del Gran Árbol con Richard Gere
- ¿Cuáles son las diferencias entre el avispón oriental y la avispa asiática?
- Apunta con una pistola a la conductora que le pitó para no atropellarlo en San Pedro del Pinatar