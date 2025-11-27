El Caesa Cartagena se refuerza con dos jugadores

El Caesa FC Cartagena sigue moviendo su plantilla. Su mal inicio de temporada, con solo dos victorias y una racha de seis derrotas consecutivas en Primera FEB, ya provocó la semana pasada la llegada de Jordan Davis, ex del UCAM Murcia, Manresa y Breogán, a los que se suman ahora Kobe Webster y Chayce Polynice, estos dos últimos para suplir la salida de Sebastian Thomas y Amari Kelly.

El primero es un escolta que también puede actuar en la posición de base y que en Europa ha jugado en Holanda, Serbia y Montenegro. Webster, de 1,83 metros de estatura y 26 años de edad, jugó en su etapa universitaria en Western Illinois y Nebraska. En la temporada 2022-2023 tuvo su primera experiencia en Europa con el Den Bosch, con el que promedió 9 puntos y 2,5 asistencias. En la 2023-2024 recaló en el Radnicki de Serbia, para en la 2024-2025 disputar la Liga Adriática con el Sutjeska Elektroprivreda.

Polynice, un interior de 2,10 metros e hijo de un ex NBA

Para el juego interior llega Chayce Polynice, un jugador de 2,10 metros que puede actuar en las posiciones de ala pívot y pívot. Tiene 24 años de edad y tras completar su formación en la universidad de Long Beach State, donde no tuvo mucho protagonismo, ha estado en el baloncesto chino con Seattle Superhawks. Hijo del exjugador de la NBA Olden Polynice, comenzó a jugar al baloncesto en 2018. Ahora recala en Cartagena para tratar de intimidar en la zona.

Chayce Polynice, nuevo jugador del Caesa Cartagena / L.O.

Sin partido hasta el 14 de diciembre

El equipo albinegro no compite esta semana por el descanso de la competición por las Ventanas FIBA y tampoco lo hará la siguiente por tocarle la jornada sin encuentro por ser la competición impar esta temporada. El debut de los dos nuevos jugadores será el 14 de diciembre, a las seis de la tarde, en la pista del Palmer Mallorca, mientras que el siguiente partido en casa será el miércoles 17 de diciembre, a las 20:30, contra el Alega Cantabria.