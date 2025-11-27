Un Caesa Cartagena en crisis despide a dos jugadores

La crisis del Caesa FC Cartagena, que acumula una racha de seis derrotas consecutivas, se ha cobrado dos víctimas. Una de ellas, Sebastian Thomas, ya se conocía pese a que el club no la había hecho oficial e incluso había incorporado ya a Jordan Davis en su lugar. Y la segunda es el pívot Amari Kelly, cortado tras promediar 7,5 y 4,4 asistencias. De esta forma, el club albinegro, que no tiene partido de competición oficial esta semana por las Ventanas FIBA ni la próxima, se ha lanzado a la búsqueda de un pívot.