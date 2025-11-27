Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Un Caesa Cartagena en crisis despide a dos jugadores

Sebastian Thomas y Amari Kelly ya no pertenecen a la plantilla que dirige Félix Alonso

Sebatian Thomas y Vitor Faverani, en la presentación oficial. | LOYOLA PÉREZ DE VILLEGAS

Dioni García

La crisis del Caesa FC Cartagena, que acumula una racha de seis derrotas consecutivas, se ha cobrado dos víctimas. Una de ellas, Sebastian Thomas, ya se conocía pese a que el club no la había hecho oficial e incluso había incorporado ya a Jordan Davis en su lugar. Y la segunda es el pívot Amari Kelly, cortado tras promediar 7,5 y 4,4 asistencias. De esta forma, el club albinegro, que no tiene partido de competición oficial esta semana por las Ventanas FIBA ni la próxima, se ha lanzado a la búsqueda de un pívot.

