El Águilas pierde a Seth Vega para visita al Recreativo de Huelva

El entrenador del Águilas FC, Adrián Hernández, ha apuntado en la rueda de prensa previa a la visita que tiene que hacer su equipo al Nuevo Colombino para enfrentarse al Recreativo de Huelva este domingo, que ser líder es "sentido de responsabilidad para el partido que tenemos este fin de semana y ver si podemos sumar en tierra de andaluzas, que va a ser muy difícil y muy complejo", añadiendo que "es difícil de gestionar cuando un equipo intenta alcanzar el liderato a cuando ya lo está ahí". El de Churra también señaló que "mucho más difícil mantenerse que llegar, yo creo, pero en todo, en la vida generalmente", un liderato que a su plantilla le supone "motivación, que es algo que nos sobra para el domingo, porque al final es un campo con mucha esencia, con mucha trascendencia dentro del panorama nacional y yo creo que la motivación sobra en este caso, sobre todo porque es mucho más importante mantenerse que llegar a los sitios".

En el enfretamiento equipos que representan a fútbol centenarios, llega con el decano en plena renovación del cuerpo técnico, con la presentacion de Arturo García 'Azur' como nuevo entrenador, una situación a la que Adrián Hernández le da "el factor sorpresa, desde luego. Evidentemente, cuando hay un cambio de entrenador, los jugadores que estaban dando un 50% ese día dan un 100%, luego vuelve todo generalmente el agua a su cauce, el que no tiene sitio quiere hacerse sitio, el que lo tiene quiere mantenerlo y eso suele pasar muchas veces con el cambio de entrenador y por eso se traduce algunas veces en victoria, más que en el trabajo que hagamos nada más llegar porque una o dos semanas tampoco nos da mucho tiempo". Insiste Hernández en que "evidentemente el factor sorpresa es para ellos y nosotros tenemos la estabilidad, cada uno tiene su arma con ese factor sorpresa incógnita", analizando que el nuevo entrenador del Recre "tiene jugadores diferentes, un contexto diferente y una situación diferente a la que tenía por ejemplo en el Betis Deportivo".

Adrián Hernández / Jaime Zaragoza

El técnico costero quiere que su equipo se "centre más que nunca en nosotros y teniendo claro qué tenemos que hacer para poder ganar allí", insistiendo en que "por lo tanto, tenemos que centrarnos en nosotros y en puntualizar diferentes aspectos, como ser muy competitivos allí o intentarlo".

La noticia negativa de la semana hs sido la lesión del delantero Seth Vega, quien se ha lesionado de la rodilla y a falta de realizarle las oportunas pruebas, no estará en el Nuevo Colombino: "Todavía estamos esperando la valoración de los médicos", comenta el entrenador, quien añade que "entiendo que a mediados o finales de la semana que viene sabremos algo de si es de más gravedad o menos", para reconocer que está preocupado: "No tiene buena pinta, pero muchas veces las cosas no son lo que parecen, esperemos que sea menos, que sea cosa de semanas, no de meses, esa es la idea que nosotros tenemos, pero evidentemente bastante afectado porque era un jugador que nos había costado ponerlo a lo que nosotros queríamos y estaba dándonos un rendimiento muy alto", terminaba diciendo Adrián Hernández.