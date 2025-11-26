El UCAM Murcia desafía al Top-4 de la ACB antes de 2026: calendario de infarto en el Palacio

El UCAM Murcia CB ha alcanzado el parón por las Ventanas FIBA en su mejor momento. La victoria de los récords ante el Hiopos Lleida, con varios registros batidos como su triunfo a domicilio más holgado o su partido con más triples convertidos (22), ha permitido al conjunto universitario firmar el mejor arranque de su historia una vez que se han disputado ocho jornadas en la ACB. De hecho, ya supera su marca de hace dos temporadas en este mismo periodo de tiempo, donde firmó cinco triunfos a estas alturas del calendario en un año que acabó disputando la final de la Liga Endesa ante el Real Madrid.

De hecho, el conjunto blanco será el equipo con el que el UCAM Murcia cierre el año 2025 en un mes de diciembre que será muy exigente para la plantilla de Sito Alonso. Cierto es que el cuadro murciano afrontará tres de los últimos cinco partidos en el Palacio de los Deportes del último mes de 2025 en la ACB, pero a cada cual más exigente.

El conjunto universitario volverá a la acción el próximo sábado 6 de diciembre (18.00 horas, DAZN) con su visita ante un San Pablo Burgos que encadena siete derrotas consecutivas en su regreso a la ACB. Después, deberá hacerse fuerte en el Palacio con dos jornadas consecutivas en las que recibirá al Joventut y al Valencia Basket para después viajar a Granada el 27 de diciembre y cerrar el 2025 ante el Real Madrid el 30 de ese mes.

David DeJulius, al final del partido contra el Baskonia. / | JUAN CARLOS CAVAL

O lo que es lo mismo, el UCAM, que marcha tercero, recibirá en casa al primer, segundo y cuarto clasificado de la Liga Endesa. Será el domingo 14 de diciembre, a las 12.30 horas, cuando el Palacio reciba a Joventut de Badalona en el que será el reencuentro con el base Ludde Hakanson y el pívot Simon Birgander, dos exjugadores universitarios que formaron parte de la plantilla con la que el UCAM conquistó el subcampeonato. Una semana después, el 21 de diciembre, será el turno para un Valencia Basket muy sólido en su primera campaña en el Roig Arena y que lidera la clasificación actualmente, con un balance de 7-1, siendo su única derrota ante el Covirán Granada.

Se da la circunstancia que visitar al conjunto nazarí será la última salida en la competición doméstica del año para los de Sito Alonso en un duelo fijado para el sábado 27 de diciembre (20.00 horas, DAZN). El UCAM, que cuenta con un balance de 3-1 a domicilio, tan solo ha caído fuera ante La Laguna Tenerife antes de afrontar el parón de las Ventanas FIBA.

Tan solo tres días más tarde, el martes 30 de diciembre (21.00 horas), será cuando el Real Madrid llegue a Murcia en el que puede convertirse en una fiesta en plena Navidad para la afición murciana, ya que se podría poner el broche de oro a los primeros meses de la temporada con una cifra de victorias que puede rondar la decena en trece jornadas si el UCAM mantiene su actual progresión.

Aficionados del UCAM Murcia durante un partido esta temporada en el Palacio. / Israel Sánchez

Dos partidos en la FIBA Europe Cup

No obstante, hay que tener en cuenta que los universitarios deberán compaginar también durante estas semanas las primeras dos jornadas de la segunda fase de grupos de la FIBA Europe Cup, donde se medirá al Falco Szombathely húngaro el 10 de diciembre y el 17 -entre el partido del Joventut y el Valencia Basket- deberá poner rumbo a Polonia frente al Energa Trefl Sopot.