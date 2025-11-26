La seguridad del derbi, a la espera de reunión con la Policía

Aún falta una semana y media para que se dispute el derbi regional por excelencia y el ambiente ya está caldeado. El motivo: el número de entradas que el Cartagena debería ceder al cuadro murciano y su ubicación en el Estadio Municipal Cartagonova. Con la afición cartagenerista de uñas con la propiedad y presidencia de su club, las informaciones emergentes sobre el derbi tensan una cuerda a punto de romper. Mientras tanto, los clubes esperan una reunión con la Policía Nacional para organizar la seguridad de un partido que se declarará de alto riesgo.

Se acerca el derbi del próximo lunes 8 de diciembre y comienzan los preparativos de un partido de alto voltaje que no se daba desde hacía seis años. La pandemia por coronavirus y el ascenso del Cartagena lo evitaron. Ahora, ambos equipos pelean de nuevo en la misma división y mismo grupo por el mismo objetivo.

En esa lucha tienen que verse inevitablemente las caras FC Cartagena y Real Murcia. Rivales acérrimos. La décimo quinta jornada de Primera Federación deja el plato fuerte para el final, desplazando el derbi regional al lunes. Esto no evitará la máxima expectación que genera este partido. Y tampoco el debate y la tensión que conlleva.

El debate se ha centrado en las últimas horas en la cesión de las entradas visitantes. El número y la ubicación dentro del Cartagonova. Normalmente, la afición del conjunto rival se sitúa en el fondo norte bajo, ocupando una zona con un total de 998 asientos habilitados a tal fin. No obstante, la alta demanda del conjunto de la capital murciana podría requerir más entradas y, por tanto, más espacio.

No es la primera vez que sucede esto. El último caso se dio en el último derbi disputado en el Cartagonova, en abril de 2019. El grana coloreó buena parte del fondo norte alto y los abonados albinegros de esa zona fueron reubicados. El cuadro de la Nueva Condomina podría requerir ahora entorno a 2.000 entradas, pero aún no ha realizado petición alguna de entradas.

En otros casos -sin ir más lejos, el último encuentro disputado en el Cartagonova entre el FC Cartagena y el Eldense-, la afición visitante ha ocupado zonas diferentes a la delimitada por el club. Sin el aviso de la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, no existen restricciones de ningún tipo en partidos normales. Pero el derbi no es un partido normal.

El choque entre el Cartagena y el Real Murcia contará con un dispositivo de seguridad especial. Eso es lo que se decidirá y planeará en la reunión que mantendrán ambos clubes con el Cuerpo Nacional de Policía esta semana. Es por eso por lo que aún no se han sacado a la venta entradas de ningún tipo ni se ha anunciado cuántos tiques tendrá el conjunto visitante.

En la reunión, que también involucra a la empresa de seguridad privada Horus Seguridad que tiene contratada el FC Cartagena en su estadio -y con la que mantiene deudas-, se tratarán temas como la organización de los accesos, las puertas habilitadas para cada afición, así como los asientos asignados y los sectores que ocuparán los seguidores granas.

Aún no ha hecho el conjunto murcianista la petición formal de entradas. Espera a la resolución de este encuentro para solicitar los boletos. No obstante, la expectación crece conforme se acerca la fecha y se acercan los equipos en la tabla. La recuperación del Real Murcia y el estancamiento del Cartagena en la tabla añade aún más picante a un partido que ya de por sí lo tiene.