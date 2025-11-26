Real Murcia: Felipe Moreno siempre gana

Felipe Moreno es uno más de los tantos acreedores que tiene el Real Murcia. Pero dentro del Plan de Reestructuración, los abogados del club han vuelto a encontrar la fórmula para que obtenga muchos más beneficios que el resto. Porque mientras que otros afectados están condenados a quitas del 85% o a la pérdida del 100% de sus acciones por la ya conocida como Operación Acordeón, el cordobés ha salvado de la quema un buen botín, concretamente seis millones de los doce millones de euros que se ven afectados por el mencionado Plan. Seis millones de euros que una vez se homologue el proceso por el juzgado de lo Mercantil serán convertidos a capital en una ampliación por compensación de créditos.

Vuelve a ser Felipe Moreno el gran vencedor de este nuevo proceso que se intenta por segunda vez después de que la Audiencia Provincial tumbara el homologado en mayo de 2024. Porque es verdad que el presidente del Real Murcia pierde, tras aceptar una quita del 100%, 6,8 millones de créditos subordinados que quedarán diluidos a consecuencia la sentencia del Supremo que da la razón a Mauricio García de la Vega, pero también es cierto que, pese al perjuicio, sigue saliendo beneficiado respecto al resto de acreedores.

O por lo menos eso dicen los números. Porque si, al igual que el resto de acreedores, se hubiera visto afectado por la quita del 85%, de su crédito total de 12.891.283 euros solo salvaría 1,9 millones de euros. En cambio, al dividirlo, pese a perder los 6,8 millones incluidos dentro de la clase 7 del Plan, consigue mantener los 6 millones de la clase 1 y 2, es decir cuatro más de los que le tocarían si se hubiera respetado el principio de igualdad entre acreedores.

Esquivando a la Audiencia Provincial

Y para volver salir ganador, Higinio Pérez, abogado del Real Murcia, ha tenido que dar una vuelta de tuerca al escrito después de la sentencia del máximo tribunal murciano. Porque en el escrito conocido en julio de 2025, la sala ya frenaba los pies a los responsables murcianistas al considerar que el Plan de Reestructuración presentado favorecía claramente al socio mayoritario, en este caso Felipe Moreno, llegando a hablar de falta de sacrificio económico, al salvar parte de su dinero, mientras que condenaba a los demás. Incluso iba más allá cuestionando la existencia misma de dicho crédito, al considerar que esta operación, extingue el crédito en términos legales. Razones por las que la Audiencia consideraba que existe una «creación artificial de este crédito».

‘Financiación interina’

Después de la sentencia de la Audiencia Provincial todo parecía indicar que Felipe Moreno iba a tener que asumir dentro del Plan las mismas condiciones que el resto de afectados, en este caso aceptando la quita del 85% que se impone a los acreedores. Sin embargo, Higinio Pérez se ha buscado una nueva fórmula para que el peaje pagado por el presidente del Real Murcia sea menor al resto. Y esa fórmula consiste en la creación, tal y como se recoge en la Ley Concursal, de una nueva clase denominada ‘Financiación Interina o nueva financiación’, incluyendo los seis millones en créditos puestos por el cordobés desde mayo de 2023 hasta mayo de 2024.

Esta decisión que solo beneficia a Felipe Moreno, según defienden en el escrito que deberán presentar en el juzgado, resulta crucial para el Real Murcia, sobre todo después de que el Supremo haya anulado la ampliación de capital de 2018, condenando a todas las ampliaciones posteriores a la nulidad.

Evitar la disolución

«Genera un impacto directo sobre el patrimonio neto, que actualmente se encuentra en positivo (5.035.026 euros) pero que pasaría a negativo (-6.163.463 euros) y con causa de disolución directa con motivo de la reducción de capital que impone la Sentencia del Tribunal Supremo», indica el texto del Plan. Así, los seis millones de crédito que salva de la quema el presidente del Real Murcia y que posteriormente serían convertidos en capital harían que el patrimonio neto vuelva a ser positivo, sin obligar al cordobés a hacer una nueva inversión millonaria.

Inyección de 1,2 millones

Eso sí, según se establece en el Plan, aunque se conviertan a capital los mencionados seis millones de euros, también se llevará a cabo una segunda ampliación, en este caso ya sí con aportaciones dinerarias. Y es que Hause La Fuente se compromete a inyectar 1.250.000 euros para dotar de viabilidad al Real Murcia.

Llama la atención que dentro de esta clase de ‘Financiación Interina o Nueva Financiación’ también se incluya a los pocos accionistas minoritarios que participaron en la ampliación de 2024 y que acabaron siendo acreedores del club al tumbarse el proceso como consecuencia de la anulación del anterior Plan por parte de la Audiencia Provincial.

Al margen del dinero puesto por el máximo accionista del Real Murcia, solo se ingresaron 31.380 euros, destacando las aportaciones de Francisco Tornel e Higinio Pérez, dos de los aliados del cordobés y que, a diferencia de los accionistas del 2018, se escapan de la quita del 85%, para poder convertir en un futuro no muy lejano esa deuda otra vez en acciones.