Así queda el sorteo de la Supercopa de España

El Jimbee Cartagena ya tiene marcado en rojo el primer gran reto del 2026. La Supercopa de España de fútbol sala, que se disputará los días 3 y 4 de enero en el Pabellón de Son Moix (Palma de Mallorca), tomará el relevo competitivo tras el parón navideño, y el cuadro porturio ya conoce su cruce: Peñíscola será el rival en la primera semifinal.

El sorteo celebrado este miércoles en el Hotel Aubamar Suite & SPA de Mallorca, con el seleccionador argentino Lionel Scaloni como mano inocente, determinó que el conjunto dirigido por Duda, vigente campeón del torneo, abrirá la competición el sábado 3 de enero a las 16:30 horas. Jimbee Cartagena, campeón de Liga, se enfrentará al Servigroup Peñíscola, sorprendente vencedor de la última Copa de España disputada en Murcia.

Un cuadro con ventaja para el campeón

El emparejamiento deja una lectura positiva para los cartageneros: en caso de avanzar a la final, el Jimbee Cartagena dispondrá de más horas de recuperación que el ganador de la otra semifinal, que enfrentará a Movistar Inter —campeón de la Copa del Rey— y Palma Futsal, anfitrión y primer clasificado de la liga regular el curso pasado. La gran final se disputará el domingo a las 18:00.

El torneo reunirá a dos campeones históricos, Jimbee Cartagena y Movistar Inter, y a dos aspirantes que buscan estrenar su palmarés nacional, Peñíscola y Palma. Especialmente llamativo es el caso del conjunto balear, que pese a haber conquistado títulos internacionales —tres Champions y tres Intercontinentales—, sigue sin celebrar un trofeo en territorio español tras caer en sus cuatro finales nacionales disputadas.

Jimbee, a defender el orgullo de campeón

Para el club cartagenero, esta Supercopa supone la oportunidad de revalidar el título conquistado los dos últimos años y reafirmar su estatus entre los grandes del fútbol sala español. El equipo de Duda llegará con la ambición de seguir ampliando una etapa dorada, en un escenario ideal. El primer evento del año natural promete.