Javi Rey: "Necesitamos volver a ganar para afianzarnos arriba"

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, ha atendido a los medios de comunicación este mediodía para analizar el choque que le enfrenta al Betis Deportivo este viernes. En horario inusual, los albinegros se miden al colista "en alerta", pues "no va a perder todos los partidos de aquí al final", según el técnico. El gallego quiere ir "partido a partido" antes de una semana clave con la eliminatoria copera y el derbi en el horizonte.

"En una semana de tres partidos hay que ir partido a partido. Sólo tenemos que pensar en el más cercano", ha manifestado Javi Rey en una de sus priemras respuestas de la rueda de prensa a la vez que ha repasado el momento de los suyos. "Sólo tenemos las bajas de Fran Vélez y Marco Carrascal por lesión. Iván Martínezs por sanción y Nil es duda por un golpe en el tobillo", ha desvelado.

Rey recupera a Kevin Sánchez para un partido "importante" para el equipo a nivel clasificatorio. "Se está apretando la clasificación y seguimos en playoff porque teníamos puntos acumulados. Necesitamos volver a la victoria para afianzarnos en esos primeros puestos y afrontar con tranquilidad el partido de Copa y después el derbi, pero todo a su debido tiempo", ha reiterado.

Pese a que el Betis Deportivo es el colista del grupo 2 de Primera Federación, Javi Rey ha preparado el partido como cualquier otro y confía en la profesionalidad de sus jugadores para mantener la "alerta". "Sabemos la importancia del partido, sabemos del nivel que tiene el rival, sabemos que es irregular, pero tiene buenos futbolistas y entrenador con Javi Medina. Estamos en alerta. Aunque es el colista, no va a perder todos los partidos.

Por último, el entrenador no está preocupado por la falta de gol del equipo, que suma dos partidos sin marcar. "Le doy normalidad. Si no generásemos ocasiones, me preocuparía porque eso tendría que ver con la manera de jugar. El problema es de efectividad. El otro día no estuvimos acertados en finalización, pero llegamos mucho, generamos situaciones de área y balón parado", ha concluido.