Cerrado el acuerdo de compraventa definitivo del FC Cartagena

Después de meses de vaivén constante, y según ha podido conocer esta redacción, por fin se produce la tan esperada firma en la compraventa del FC Cartagena. Alejandro Arribas y Duino Inversiones acuerdan el traspaso definitivo de las acciones del club albinegro con la rúbrica de un nuevo contrato que adelanta la entrada del exfutbolista a la gestión y que sustituye al anterior, firmado en verano. En la noche del miércoles 26 de noviembre, fecha límite fijada por la parte compradora, los representantes de la propiedad y Arribas estampan su firma en el papel y terminan con un tedioso proceso que ha tenido en vilo a la afición del conjunto cartagenerista.

Parece que 'el cuento de nunca acabar' tiene un final. Y un final feliz, pues la entrada de Alejandro Arribas al FC Cartagena era la única opción para la viabilidad de un Cartagena estancado. Sumido en las deudas, la aportación de capital del exjugador del Sevilla salvó la inscripción del club en Primera RFEF, acabó con los impagos y permitió confeccionar una plantilla de garantías. No obstante, el desentendimiento con la propiedad, Duino Inversiones, retrasó la entrada de Arribas a la presidencia y gestión del club hasta 2027. Un contrato a plazos fue el causante de la ruptura de una "transición ordenada" que nunca fue tal.

Dialogaron las partes para adelantar la compraventa, pero Felipe Moreno dinamitó el acuerdo modificando las cláusulas del contrato cuando ya estaba todo cerrado y se había despedido el consejo de administración. Tras los fuertes cruces de declaraciones entre comprador y propiedad, finalmente han conseguido alcanzar un acuerdo que pone en manos de Arribas el total del accionariado de la entidad.