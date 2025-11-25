El Real Murcia, de colista con Etxeberria a líder con Colunga

El Real Murcia ha sufrido en apenas un mes un cambio radical, y todo motivado por el cambio en el banquillo de Nueva Condomina. Y es que los granas, que en octubre llegaron a caer al último puesto de la clasificación, son ahora el equipo con mejor dinámica del Grupo II, y todo gracias al buen hacer de Adrián Colunga, ya confirmado como entrenador titular hasta final de temporada.

Cuando el asturiano cogió al equipo el 1 de noviembre, daba miedo mirar la clasificación. Tras el empate ante el Eldense, que precipitó el despido de Joseba Etxeberria, el Real Murcia era penúltimo con solo 7 puntos firmados de 21 posibles. Una jornada antes incluso había llegado a ser colista, un hecho que encendió todas las alarmas en la afición.

Apenas un mes después, la situación es completamente diferente. De una victoria en nueve jornadas se ha pasado a tres triunfos en cuatro partidos. Y es que Adrián Colunga ha llegado con un pan bajo el brazo al banquillo de Nueva Condomina. Pese a ser en un primer momento una solución de urgencia, nadie duda ahora mismo del que hasta hace solo unas semanas era el responsable del Imperial. Solo hay que mirar los resultados que está obteniendo cuando no tenía ni margen de error.

En solo cuatro jornadas, el asturiano ha sumado más puntos que su antecesor. Con solo 7 fue despedido Etxeberria, mientras que el ovetense acumula ya 10, lo que ha permitido al Real Murcia dar un salto en la clasificación, alejándose de la zona de descenso y empezando a mirar al play off, ahora a solo 3 puntos.

El valor de lo conseguido por Colunga en el banquillo del Real Murcia queda patente al comparar las dinámicas del resto de rivales del Grupo II. Y es que si solo contabilizamos lo hecho en las últimas cuatro jornadas, el equipo grana sería ahora mismo líder de la tabla, porque ninguno de sus rivales ha sido capaz de alcanzar la decena de puntos en ese periodo de tiempo.

Después de tres triunfos y un empate en este mes de noviembre, el Real Murcia es el conjunto con mejor dinámica ahora mismo de su liga. Nadie logra alcanzar los diez puntos que ha logrado con Colunga en el banquillo, solo el Sabadell y el Eldense, con 8 cada uno, se le acercarían. El Atlético B, líder de la clasificación, se queda con 7, aunque hay que tener en cuenta que los de Fernando Torres no jugaron su partido de este fin de semana frente al Marbella al quedar aplazado por la intoxicación de un buen número de futbolistas atléticos.

Cambios para bien

Llama la atención que el Eldense, también con la flecha para arriba, sea otro de los equipos del Grupo II al que el cambio de entrenador le ha dado alas. Además, los de Elda, al igual que el Real Murcia, apostaron por el técnico del filial, en este caso Claudio Barragán, y la decisión ha sido la correcta. Gracias a los nueve puntos firmados desde la llegada del valenciano -debutó precisamente en la visita de los granas al Pepico Amat-, los azulgranas cuentan ya con 19 puntos, a solo uno del FC Cartagena, que con 20 cierra los puestos de play off.

Todo lo contrario ocurre con el Ibiza. Los celestes echaron a Paco Jémez el pasado 20 de octubre, pero la llegada de Miguel Álvarez no ha logrado revertir la mala situación del equipo de Can Misses. En las últimas cuatro jornada solo han logrado sumar 4 puntos y, con 15 en total, siguen coqueteando con el descenso.

Mucho mejor clasificado está el Sabadell, el tercero en dinámica positiva en este mes y que tras dos victorias consecutivas ha logrado encaramarse al segundo puesto con 23 puntos, solo uno menos que el Atlético B, líder del Grupo II, al que como mencionábamos anteriormente le falta por disputar su partido del pasado fin de semana ante el Marbella.

Los que tampoco han desentonado en lo que va de noviembre son el Europa, reforzando su puesto de play off; el Villarreal B, alejándose del descenso; el Alcorcón, próximo rival de los granas, y el Hércules. Todos ellos han sumado siete puntos en este tramo, sin embargo en el conjunto alicantino el botín no ha servido para salvar el cuello a Rubén Torrecilla, cuestionado desde el principio y despedido finalmente hace una semana.

En el lado contrario, destaca la tendencia a la baja del FC Cartagena. Los albinegros, que se enfrentarán al Real Murcia el próximo 8 de diciembre, solo ha logrado sumar 4 puntos de los últimos 12 disputados.