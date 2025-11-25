La Liga F presenta en Alhama los nuevos retos del fútbol femenino

Alhama de Murcia acogió este miércoles un encuentro informativo con la prensa organizado por La Liga F y el Alhama CF Femenino, una cita que contó con la presencia de la alcaldesa del municipio, Rosa Sánchez, la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, y la presidenta del club, Tamara García. La jornada sirvió para analizar la situación actual de la competición, los retos de futuro y el papel singular que desempeña el conjunto alhameño en el panorama del fútbol femenino nacional.

La alcaldesa abrió el acto destacando la importancia de que la competición profesional haya querido desplazarse a un municipio “de apenas 24.000 habitantes” que, pese a su tamaño, “ha hecho historia ascendiendo y regresando a la máxima categoría del fútbol femenino”. Sánchez subrayó las particularidades de un club independiente como el Alhama y agradeció a Liga F su voluntad de conocer de primera mano los retos y necesidades de una entidad que compite en condiciones muy distintas a las de otros equipos vinculados a grandes clubes masculinos.

La regidora también puso el foco en la necesidad de seguir trazando líneas de trabajo que permitan “garantizar la permanencia” y consolidar un proyecto que, recordó, es el único representante profesional de la Región de Murcia.

Liga F anuncia avances en visibilidad y apunta a partidos en abierto

Por su parte, la presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, valoró el recibimiento institucional y resaltó el simbolismo de un acto protagonizado exclusivamente por mujeres en puestos de responsabilidad. Álvarez insistió en la importancia de acercarse a los medios locales y territoriales, “herramienta fundamental para dar visibilidad al trabajo diario de los clubes”.

La presidenta detalló los principales retos de la competición, entre ellos el incremento de las asistencias a los estadios. También avanzó la inminente apertura de un modelo televisivo que incluirá partidos en abierto: “Está muy cerca, es tangible ya. Hemos cuadrado todo para poder anunciar que pronto podrá verse algún partido de Liga F en abierto”.

Beatriz Álvarez recordó además el fuerte crecimiento de las audiencias televisivas, que se duplicaron la pasada temporada, posicionando a la Liga F como la competición deportiva más vista de España por detrás del fútbol masculino.

Tamara García pide mayor apoyo mediático y valora el buen inicio de temporada

La presidenta del Alhama CF Femenino, Tamara García, agradeció la presencia de Liga F y reivindicó el papel del club como “referente en la Región de Murcia”, pese a contar con un municipio de poco más de 23.000 habitantes. Señaló la necesidad de un mayor respaldo comunicativo e institucional: “Somos el equipo más importante de la Región de Murcia y no se nos está dando todo el apoyo que necesitamos”.

En lo deportivo, Tamara García valoró positivamente el inicio de temporada, en el que el equipo se mantiene fuera del descenso. “Estamos compitiendo bien con las herramientas que tenemos. El objetivo es claro: mantenernos y consolidarnos. Esperamos lograr la permanencia en mayo”, afirmó.

La ciudad deportiva, en marcha: obras en enero y regreso previsto para la próxima pretemporada

Interpelada sobre el regreso del equipo a jugar como local en Alhama, la alcaldesa anunció novedades sobre la ciudad deportiva incluida en el proyecto Alhama Nature, ubicado en Condado de Alhama. Según detalló, las obras de los dos primeros campos de césped natural comenzarán “muy posiblemente en enero”, con el objetivo de que el equipo pueda utilizarlos para la pretemporada del próximo verano. “Si pudiera ser antes, sería aún mejor”, añadió.