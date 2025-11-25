El FC Cartagena ‘capea’ el temporal con las reservas

Después de sufrir dos derrotas y un empate en los últimos cuatro encuentros, el Fútbol Club Cartagena ha visto frenado su ritmo de puntuación drásticamente. En el último mes, los cartageneristas no han sabido desplegar su mejor juego, han perdido la racha de invencibilidad en el Cartagonova y no han puesto solución a sus carencias fuera de casa. Atraviesa un momento delicado el cuadro albinegro, pero mantiene el tipo gracias al trabajo previo. Pese al temporal que azota la tierra cartagenera, el equipo se hace fuerte y resiste gracias a la cosecha que tiene en reserva.

Cuando el FC Cartagena de Javi Rey comenzó a funcionar y maravillar con su juego durante el primer tramo de temporada, buena parte de la afición albinegra vio las puertas del cielo abiertas en forma de ascenso. Demasiado pronto. Se disfrutaba, con razón, de un equipo goleador, vistoso y sólido que hacía recuperar la ilusión tras una de las peores campañas de la historia del club. Era, quizás, el grupo más joven de aficionados que vive con intensidad sus primeras temporadas al lado del cuadro portuario. Los más veteranos saben que esto es muy largo. Y avisaron.

No todo iba a ser tan ‘fácil’ como lo estaba siendo allá por la octava jornada, cuando el FC Cartagena ganaba con solvencia en casa y no se dejaba intimidar fuera, aunque tuviera en los partidos de visitante su gran asignatura pendiente. Lo normal hubiese sido confundirse, porque el equipo del Cartagonova ganó cuatro partidos de los ocho primeros, empató tres y perdió solo uno. También avisó su entrenador mientras guardaba el buen puñado de puntos que nadie les podía arrebatar.

Llegarían tiempos difíciles, periodos más complicados y tramos de competición más exigentes que pusieran contra las cuerdas al conjunto de Javi Rey. Esos vaticinios no se han hecho esperar y se han cumplido en el segundo cuarto del curso. De los últimos cinco partidos de liga, el Cartagena sólo ha vencido en uno, sumando un escaso botín de 5 puntos de 15 disputados. Empató en Marbella (0-0), perdió frente al Villarreal B (0-2), ganó en Teruel (1-2), cayó en Barcelona (0-2) y volvió a empatar en casa contra el Eldense (0-0).

Síntomas y posibles causas

Este Cartagena no tiene los típicos síntomas de un equipo enfermo. De hecho, no lo está. Sigue en zona de play off con 20 puntos y a cuatro del liderato, en manos del Atlético Madrileño, que tiene un partido aún por jugar. Pero sí es cierto que ha perdido u olvidado algunas de las cosas que le han colocado arriba. La facilidad para ver portería, el atacar los espacios, los contragolpes con ventaja y la profundidad.

Todo ello no se ha visto en los últimos partidos. Ni siquiera en Teruel, donde el equipo sacó la máxima rentabilidad de las pocas ocasiones que generó. Como en todo deporte, nunca hay una única causa del rendimiento de un equipo, pero varios factores han confluido para ver este bajón de rendimiento.

Por un lado, las admiradas rotaciones de Javi Rey parecen haber llegado a su límite. Aunque ha intentado el entrenador gallego mantener al mayor número de jugadores posible en dinámica de juego, son varios los que no suman al equipo. Nacho Sánchez y Alfredo Ortuño están claramente fuera de la forma que demanda este equipo al igual que Chuca. Las rotaciones, a su vez, restan minutos a futbolistas que pueden necesitar continuidad para ofrecer su mejor versión.

En ese sentido, Carlos Calderón y Ander Martín se están viendo perjudicados. Luismi Redondo, quien se erigió como el pilar del ataque, también ha visto cortada su progresión a su paso por el banquillo. Otro caso es el de Kevin Sánchez, expulsado para la última jornada, cuya ausencia restó posibilidades a la ofensiva albinegra.

Derrotas en los intersemanales

También llama la atención la coincidencia de dos de las tres derrotas del equipo con los dos partidos intersemanales que ha disputado hasta el momento. Javi Rey siempre ha defendido que el cansancio no era una excusa cuando los suyos han tenido que jugar en Sabadell -el partido aplazado por las lluvias- y Puente Genil -en Copa del Rey- tres días antes de disputar una nueva jornada liguera, pero en ambas ocasiones precedieron a las derrotas frente a Sanluqueño y Villarreal B.

Por ahora, el FC Cartagena se mantiene en los puestos de arriba en una liga tremendamente igualada. Para bien y para mal. Por arriba apenas se distancian unos puntos, pero por abajo llegan las amenazas. En el horizonte, un nuevo partido intersemanal copero frente al Valencia, justo antes del derbi que puede marcar un punto de inflexión.