Las entradas para el Lorca Deportiva-Malagueño costarán 2 euros

El Lorca Deportiva quiere seguir estirando la ola buena en la que se ha subido. Los lorquinos son el equipo de moda en el fútbol español. Tras superar las seis primeras jornadas sin ganar un solo partido y ocupar puestos de descenso, ha ganado las seis últimas lo que le ha situado en los de ascenso a tres del líder que son los vecinos del Águilas.

La directiva que preside Sergio Zyman ha decidido seguir dando facilidades para llevar más público al Artés Carrasco cuyas gradas ven como domingo a domingo están mas pobladas.

El próximo domingo, el Lorca Deportiva juega como local su segundo partido consecutivo y lo hará ante el colista del grupo, el Atlético Malagueño. El técnico local, Sebas López, quiere huir de euforias, pero no puede impedir la corriente positiva que se ha creado en la Ciudad del Sol en torno a su equipo.

Los socios seguirán teniendo la entrada gratuita así como los menores de doce años, mientras que el precio de las entradas será de solo dos euros. Es el particular black Friday del Lorca Deportiva.

Tanto dirigentes como cuerpo técnico y jugadores quieren alargar esta inercia todo lo que se pueda, una vez se han instalado en los lugares de privilegio.

Goles muy repartidos

Algo llamativo en el club blanquiazul es el tema goleador. Los catorce goles están muy repartidos hasta el punto que en las seis primeras jornadas el Lorca solo había marcado tres goles. Uno al UCAM obra de Sergi de penalti, otro a La Unión, lo marcó Alex Peque y otro al Recreativo, también obra de Willy. Ninguno sirvió para nada.

En las seis últimas, el equipo lorquino ha marcado once. Tres al Linares, uno en propia puerta y dos de Naranjo; otro al Puente Genil también de Naranjo, tres al Estepona, Acevedo, Willy y Naranjo; dos a la Minera, Acevedo y Jaime Escobar; uno al Xerez CD obra de Morros, y otro al Melilla, también de Escobar. Dos laterales como Jaime Escobar y el bullense, Morros, han dado seis puntos a su equipo con sus goles decisivos.

El ex del Yeclano, Naranjo con cuatro, es el máximo goleador.