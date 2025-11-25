ElPozo Murcia, a luchar contra sus demonios en la Copa del Rey

La hora de redimirse en la Copa del Rey ha llegado para ElPozo Murcia. El cuadro murciano quiere quitarse la espina que tiene clavada desde la dolorosa derrota ante el Betis en la edición anterior, por lo que esta noche tiene que hacer los deberes ante el Sala 5 Martorell. El encuentro se podrá seguir a través de Onda Regional, a partir de las 20:45 horas.

Los de Josan González llegan en estado de gracia, siendo los líderes de la competición doméstica y firmando un gran inicio de temporada. Desde la derrota que sufrieron en la primera jornada liguera, el cuadro murciano no ha vuelto a encajar una derrota: 9 triunfos y un empate en su último duelo ante Palma Futsal.

El cuadro del Palacio de los Deportes le ha cogido el gusto a ganar, aunque en sus últimos enfrentamientos, su juego no estaba brillando demasiado; estaban jugando a medio gas. El martes pasado se dieron cuenta de que jugando así no se le puede vencer a todos los rivales. A los más pequeños, sí, pero a equipos de la talla de Palma, hace falta algo más que suerte. Logrando sacar un empate en los últimos instantes, gracias a un Marcel, que se ha aficionado a ponerse la capa de héroe en estas últimas jornadas.

El técnico de ElPozo Murcia, Josan González, sabe que no pueden ir a medio gas a ninguno de sus encuentros, y menos para una eliminatoria a partido único como esta, recordando lo que ocurrió el año pasado, aunque él no estuviera en el banquillo. "Si pensamos que ganamos por inercia, volveremos con mala cara", comentó.

Josan González, entrenador de ElPozo Murcia. / | ISRAEL SÁNCHEZ

A ElPozo Murcia le esperan unas dos semanas muy intensas, con tres partidos, incluido el derbi ante Jimbee Cartagena. "Lo primero es pasar mañana la eliminatoria, y estar en el bombo del jueves. Cuando acabe, veremos cómo sigue el personal para el partido de Jaén, y cuando ese acabe, ya preparar la semana para Cartagena. Lo importante ahora es ganar y poder volver a competir el día 9", mencionó el técnico cordobés.

El rival de ElPozo Murcia, Sala 5 Martorell, también llega en un excelente estado de forma. Con 3 triunfos consecutivos encara esta eliminatoria de Copa del Rey, donde buscará estirar un poco más esa buena racha, y meterse en el bombo de jueves. Los catalanes saben que es un reto difícil, pero al ser a partido único, todo puede pasar.

Los murcianos quieren redimirse por lo ocurrido el pasado curso en Sevilla. Esperan hacerse fuertes este año, y ser candidatos a levantar el título copero. Para ello tienen que saber que no pueden jugar a lo mínimo, y tienen que empezar a ser mucho más competitivos en todos sus enfrentamientos.