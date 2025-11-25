ElPozo Murcia cumple y pasa de ronda en la Copa del Rey

ElPozo Murcia no falla esta vez y vence a Martorell en la Copa del Rey (2-4). Los murcianos consiguieron imponerse al cuadro catalán, después de un comienzo complicado, donde los locales empataron el gol inicial de Gadeia. Tras el empate, los de Josan González sacaron su garra y comenzó la fiesta del gol; Alex García, con un doblete, y Dener fueron los que se encargaron de terminar de sentenciar la eliminatoria. A falta de 3 minutos de partido, Anaya recortó distancias, anotando el 2-4, pero ya no le quedó tiempo a Martorell para lograr la épica. ElPozo Murcia consiguió su pase a octavos de final y seguirá peleando por la Copa del Rey.

Los murcianos llegaron al encuentro con la idea de estar en el bombo del próximo jueves y hacer olvidar lo ocurrido la temporada pasada, cuando terminó siendo goleado por el Betis en la misma ronda. El plan que tenían en su cabeza se cumplió a la perfección. Con los tantos de Gadeia, Alex García, por partida doble, y Dener, el cuadro murciano se mantiene vivo una eliminatoria más en la Copa del Rey.