La Deportiva Minera cierra la incorporación de Pitu

La Deportiva Minera ha dado un paso al frente en pleno bache de resultados y ha cerrado la incorporación de Pitu, extremo izquierdo que se ha desvinculado de la UD Melilla. El conjunto cartagenero, que atraviesa la primera mala racha de la temporada, aprovecha así la ficha libre disponible para reforzar un frente de ataque que necesitaba alternativas. Al quedarse libre, el club de Llano del Beal no ha pagado traspaso.

El equipo dirigido por Checa había firmado un inicio de curso sobresaliente, encadenando catorce partidos sin perder entre Liga y Copa Federación. Sin embargo, la dinámica se torció en las últimas semanas y el cuadro rojillo ha pasado del liderato al duodécimo puesto. Pese a ello, en el seno del club reina la calma. Nadie duda del trabajo realizado ni de que la mala racha responde más a resultados que a sensaciones.

La confianza en el técnico sevillano es absoluta. Ni la directiva ni la dirección deportiva se plantean un relevo en el banquillo. Checa, que firmó por dos temporadas, mantiene intacto el objetivo compartido con el presidente José Blaya: lograr el ascenso a Primera Federación, ya sea en este primer año del proyecto o en el segundo. Respaldo absoluto al técnico.

Pitu / Prensa UD Melilla

En esa línea, la llegada de Pitu supone un refuerzo estratégico para un equipo que no renuncia a sus aspiraciones. El habilidoso extremo, con experiencia en la categoría, aportará profundidad, desborde y competencia en los costados. Su incorporación se produce en un momento clave, con el club decidido a recuperar la solidez que lo llevó a pelear por los puestos de privilegio.

Pitu ha jugado esta temporada 11 encuentros con el Melilla. Con el cuadro norteafricano ha sido un habitual suplente siendo utilizado la mayoría de encuentros como revulsivo. El pasado curso con el Orihuela anotó 9 goles en 33 encuentros, demostrando su olfato goleador que no ha salido a la luz en el conjunto melillense.

Además, la Minera no se detendrá aquí. La entidad sigue trabajando en nuevas incorporaciones durante el mercado invernal que puedan perfilar un equipo competitivo. La llegada de un delantero centro se considera prioritaria y no se descarta que, si surgen oportunidades, pueda reforzarse alguna otra demarcación en el centro del campo o en la defensa.

Con el fichaje de Pitu y el movimiento constante en los despachos, la Deportiva Minera demuestra que no baja los brazos y mantiene vivo su ambicioso plan para volver a la lucha por el ascenso.