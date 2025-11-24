Uriel Gil y Carmen Martínez se imponen en el Malecón

La Universidad de Murcia, en colaboración con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y dentro del Plan Nacional contra las Resistencias a los Antibióticos, organizó este domingo la V Carrera por el Uso Prudente de los Antibióticos: Corre sin resistencias. Los ganadores de la prueba, que contaba con un recorrido de cinco kilómetros y que tuvo su salida en el Paseo del Malecón, fueron Uriel Gil de Pareja, del equipo Murcia PDS Group y que hizo un tiempo de 16:47, y la atleta Carmen Martínez Sanchiz, del Cehegín Atletismo (20:45). El podio masculino lo completaron José Alfonso Candeja Fajardo, del Puerto Torrevieja (16:48), y Daniel Fernández Mico, del Atletismo Alkantara (17:22). Por su parte, en la prueba femenia, Carmen Martínez estuvo acompañada en el cajón por Yanneke Philips, del Murcia PDS Group (21:14) y Leonie Swart (21:18).