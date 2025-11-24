El Unión Molinense se acerca al play off tras tumbar al UCAM B

El Unión Molinense se llevó los tres puntos en un duelo intenso ante un UCAM Murcia B que nunca dejó de intentarlo. El encuentro, como si de varios mini­partidos se tratara, ofreció fases claramente diferenciadas.

El conjunto dirigido por Sergio Yufera entró al choque con una marcha más. Con las ideas claras y entendiendo mejor lo que requería el guion, el Molinense golpeó pronto. En el minuto 16, una acción por la banda derecha terminó en los pies de Junior, que apareció desde atrás para definir. El central, que está cogiendo gusto al gol, convirtió el 0-1 que acabaría siendo definitivo.

El tanto despertó al filial universitario, que poco a poco fue creciendo en el partido. El UCAM B enlazó sus mejores minutos tras el gol, asomándose varias veces al área rival y generando situaciones de peligro que obligaron al Molinense a emplearse a fondo. La zaga visitante, muy sólida, supo contener las acometidas.

Junior celebra su gol en el UCAM Murcia B - Molinense / Prensa Unión Molinense

La segunda parte cambió de tono muy temprano. La expulsión de Óscar Torres condicionó por completo el tramo final, dejando al UCAM B en inferioridad numérica y permitiendo al Molinense manejar con más comodidad los tiempos del encuentro. Los de Yufera, pacientes y verticales cuando tocaba, dispusieron de las dos ocasiones más claras para sentenciar: un remate de Samu dentro del área pequeña que se marchó fuera y un disparo cruzado de Paco Agulló que se estrelló en la madera.

Pese a no cerrar el partido, los visitantes mantuvieron el control. El marcador no se movió y, con justicia, el Unión Molinense selló una victoria valiosa.