Fútbol
El Unión Molinense se acerca al play off tras tumbar al UCAM B
El tanto de Junior permite a los de Sergio Yufera mantener su buena línea de resultados ante el combativo filial universitario (0-1)
El Unión Molinense se llevó los tres puntos en un duelo intenso ante un UCAM Murcia B que nunca dejó de intentarlo. El encuentro, como si de varios minipartidos se tratara, ofreció fases claramente diferenciadas.
El conjunto dirigido por Sergio Yufera entró al choque con una marcha más. Con las ideas claras y entendiendo mejor lo que requería el guion, el Molinense golpeó pronto. En el minuto 16, una acción por la banda derecha terminó en los pies de Junior, que apareció desde atrás para definir. El central, que está cogiendo gusto al gol, convirtió el 0-1 que acabaría siendo definitivo.
El tanto despertó al filial universitario, que poco a poco fue creciendo en el partido. El UCAM B enlazó sus mejores minutos tras el gol, asomándose varias veces al área rival y generando situaciones de peligro que obligaron al Molinense a emplearse a fondo. La zaga visitante, muy sólida, supo contener las acometidas.
La segunda parte cambió de tono muy temprano. La expulsión de Óscar Torres condicionó por completo el tramo final, dejando al UCAM B en inferioridad numérica y permitiendo al Molinense manejar con más comodidad los tiempos del encuentro. Los de Yufera, pacientes y verticales cuando tocaba, dispusieron de las dos ocasiones más claras para sentenciar: un remate de Samu dentro del área pequeña que se marchó fuera y un disparo cruzado de Paco Agulló que se estrelló en la madera.
Pese a no cerrar el partido, los visitantes mantuvieron el control. El marcador no se movió y, con justicia, el Unión Molinense selló una victoria valiosa.
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Apuñalan a un joven en el parking de un restaurante del polígono de Alcantarilla
- La cuarta temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon' se graba en la Región
- Arranca la mayor transformación del sistema de residuos de la Región
- En directo: Antequera-Real Murcia
- Así es La Junquera, el pueblo de raíces romanas en Murcia donde nace el rio Quípar y el invierno sí es invierno
- Richard Gere apoyará a la Fundación Aladina en su gimnasio en la Arrixaca antes del encendido del Gran Árbol
- El Real Murcia de Colunga sigue en estado de gracia