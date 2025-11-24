El sueño europeo del Jimbee Cartagena tiene una parada en Malta

El Jimbee Cartagena vuelve a escuchar el himno europeo con la sensación de que, este año sí, tiene una oportunidad real de pelear por todo. La UEFA Futsal Champions League es el gran objetivo del proyecto rojiblanco, el trofeo que el club considera el punto culminante a un proceso de crecimiento sostenido y ambicioso. El siguiente paso serio hacia ese sueño se disputa esta tarde en Malta, a las 19:00 horas, donde el conjunto portuario se mide al Luxol St. Andrews en la ida de los octavos de final.

A priori, la eliminatoria está desequilibrada. Sobre el papel, el campeón maltés está varios escalones por debajo del nivel competitivo del Jimbee. Pero en el vestuario cartagenero nadie quiere hablar de trámite. El verdadero desafío es competir con la concentración y la intensidad propias de un aspirante a todo, evitando que un exceso de confianza abra la puerta a un susto innecesario. En el club recuerdan que la Champions no perdona relajaciones y que a este torneo, marcado por eliminatorias cortas, rivales desconocidos, pabellones exigentes y arbitrajes diferentes, se le debe un respeto absoluto.

Además, existe una motivación emocional añadida, tras el sorteo y es la posible revancha ante el Kairat Almaty, el gigante kazajo que eliminó a los cartageneros el pasado curso en la Final Four. Si ambos cumplen los pronósticos, se reencontrarían en cuartos de final. Pero ese duelo solo tendrá sentido si antes se cumple con solvencia ante Luxol.

Sobre la pista, el Jimbee se presentará con su identidad habitual: posesiones largas, circulación rápida y una presión alta que busca robar cerca del área rival. Es probable que Duda apueste por rotaciones cortas en los primeros compases para elevar el ritmo y desgastar a un Luxol que no está acostumbrado a la exigencia del fútbol sala español.

El conjunto maltés se espera que defienda muy atrás, con cierres que basculan en bloque bajo y un portero acostumbrado a recibir muchos tiros exteriores. También será clave el balón parado, una de las vías favoritas de Duda y que ante equipos cerrados puede ser determinante si se enquista el 0-0.

El Jimbee se presenta tras una primera ronda muy convincente, con siete puntos de nueve posibles. Venció con autoridad al Zalgiris Kauno y al Sporting Anderlecht, y sumó un empate ante el Gliwice. Cumplió la lógica, pero también dejó la sensación de que el equipo tiene margen para crecer y ajustar detalles propios de una competición que exige precisión quirúrgica.

El Luxol, por su parte, aprovechó el formato que clasifica a tres equipos por grupo en la primera fase. Sumó solo un punto —un empate y dos derrotas—, cifras discretas que evidencian la diferencia competitiva entre ambos conjuntos, aunque su condición de campeón maltés y su agresividad en casa obligan al Jimbee a mantener la guardia alta.

Duda cuenta con toda la plantilla salvo el lesionado de larga duración Renato. El equipo viajó a Malta el sábado para adaptarse al pabellón, llegar descansado al choque y preparar una puesta en escena que permita encarrilar la eliminatoria desde el primer momento.

El segundo asalto se celebrará el 5 de diciembre (21:00 horas) en el Palacio de los Deportes de Cartagena, en un ambiente que el club espera que sea de gala. Las entradas ya están disponibles: los abonados pagarán cinco euros, ya que el partido no está incluido en el abono, y podrán adquirir hasta tres localidades adicionales al mismo precio. El público general abonará diez euros.