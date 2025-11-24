Sito Alonso con Letonia, la gran novedad del UCAM Murcia en las Ventanas FIBA

El UCAM Murcia CB ha alcanzado el parón por las Ventanas FIBA en su mejor momento. Con seis victorias en ocho jornadas, el equipo universitario ha firmado el mejor balance de su historias a estas alturas de la Liga Endesa. La victoria ante el Hiopos Lleida, en la que batió varios registros como el partido con más triples en sus cuarenta años de vida en la ACB (22) y el triunfo más holgado a domicilio en la máxima competición, le ha instalado en la tercera posición de la tabla justo antes de afrontar esta pausa en el calendario.

Un alto en el camino en la que el club murciano deberá afrontar una situación novedosa. Y es que si desde hace unos años ya está acostumbrado a que varios de los integrantes de sus plantillas se incorporen a sus respectivas selecciones para afrontar sus compromisos internacionales, en esta campaña también será su entrenador el que se enfrente a este escenario. Además de Emanuel Cate (Rumanía), Lee Aaliya (Argentina), Will Falk (Suecia) y Toni Nakic (Croacia), será el propio Sito Alonso el que dirigirá a la selección de Letonia en sus partidos de clasificación al Mundial de 2027.

Un hecho que se conoce desde el pasado mes de abril, cuando se anunció que el madrileño cogería las riendas del combinado letón tras la finalización del pasado Eurobasket, y que ahora será la primera vez que compagine con la temporada en curso durante este parón internacional.

"He intentado organizarme de una manera que sea imposible perder un tiempo de mi principal equipo, que es el UCAM Murcia. Siempre dedico durante las semanas unos espacios de ocio baloncentístico en los que me dedico a ver partidos de todas las competiciones, y he quitado un trozo de ese periodo porque ha sido cuando he tenido reuniones con los asistentes que tengo allí. Los conocí en persona allí este verano, cuando vi la preparación del Eurobasket, y tengo reuniones con ellos una vez a la semana por Zoom, pero sin conocernos casi. De hecho, a los jugadores los conozco a nivel scouting pero no de una manera muy personal. Por lo que tendré que hacer un esfuerzo muy grande y cambiar el chip para dar de lunes a lunes el máximo nivel", explicó Sito Alonso hace unos días antes de medirse al Hiopos Lleida en la ACB.

Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia, durante el partido ante el Morabanc Andorra. / | ISRAEL SÁNCHEZ

"No obstante, las tardes que no entrene allí serán dedicadas absolutamente al 'feedback' que me tienen que dar Lucas, Dimitris y Antonio (el staff técnico en el UCAM Murcia) de los entrenamientos de aquí hasta que lleguen los días en los que daremos descanso a los jugadores. También sobre la preparación del partido ante el Burgos, del 6 de diciembre, aunque para la semana de preparación de ese partido ya estaré de nuevo en Murcia. Es un no parar, pero afortunadamente no me supone ningún esfuerzo porque me encanta. Sí que es verdad que tengo una incertidumbre de lo que va a pasar porque no estoy acostumbrado a dirigir a un equipo con el que solo haya entrenado tres días con ellos, así que a ver cómo se da", añadió el entrenador universitario sobre cómo serán estos días en los que no estará en el Palacio de los Deportes.

Así pues, Sito Alonso, que renovó el pasado septiembre con el club murciano hasta junio de 2028, debutará con la selección de Letonia este viernes 28 de noviembre ante Países Bajos (19.30 horas) en el Xiaomi Arena y el lunes 1 de diciembre ante Austria (21.30 horas), por lo que será el martes 2 cuando ponga de nuevo regreso a la capital del Segura. En su lista de 15 jugadores se encuentra el escolta Arturs Kurucs, al que dirigió en las filas del UCAM Murcia en las temporadas 2023-2024 y 2024-2025.

El pívot Emanuel Cate y alero Will Falk, del UCAM Murcia, en el encuentro ante el Baskonia. / | JUAN CARLOS CAVAL

Cuatro jugadores convocados

Por su parte, el UCAM Murcia continuará trabajando esta semana aunque lo hará sin cuatro de los jugadores de su plantilla. En concreto serán tres del primer equipo Cate (Rumanía, Falk (Suecia) y Nakic (Croacia) más el pívot Lee Aaliya (Argentina), quien a pesar de encontrarse en dinámica con el UCAM también es una pieza clave en el U22. De hecho, el pasado miércoles el argentino fue protagonista en la victoria ante el Start Lublin en el cierre de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup en el Palacio de los Deportes al firmar 14 puntos y 12 rebotes y hay muchas esperanzas puestas en su progresión. A partir del próximo martes 2 de diciembre será cuando el UCAM Murcia vuelva a estar al completo para preparar su encuentro ante el San Pablo Burgos el sábado 6, a las 18.00 horas, en la Liga Endesa.