El Real Murcia, a crecer alrededor del trivote

Por mucho que se mire a la defensa cuando los goles caen con facilidad o por mucho que se señale a los delanteros cuando falta pegada, el gran problema del Real Murcia desde el inicio de liga ha estado en el centro del campo. La falta de equilibrio en esa zona, sin futbolistas capaces de dotar de fiabilidad al equipo, no solo daba lugar a un juego tristísimo sino que además creaba un boquete que dejaba vendida a la zaga y que anulaba a los atacantes. Y lo que se convirtió en una misión imposible para Etxeberria, estaba penalizando también la propuesta de Adrián Colunga, pese a que a este último sí le acompañaban los resultados.

Aunque las victorias aliviaban y cargaban de moral a los granas, el técnico asturiano seguía teniendo una asignatura pendiente, y por más teclas que tocaba, el remedio no llegaba. De hecho, en los cinco partidos que ha dirigido al Real Murcia en liga, ha apostado por cinco centros del campo diferentes. Cambios y más cambios que reflejaban la falta de resultados en la zona más importante del campo. Pero el sábado en Antequera, Colunga empezó a ver la luz, y lo hizo utilizando un sistema hasta ahora inédito en lo que va de campaña.

Por primera vez, el Real Murcia jugaba con un trivote auténtico, dejando a Sekou las labores de contención, y dando mayor libertad a Antonio David e Isi Gómez, lo que agradeció especialmente el ex madridista, sobre todo después de las críticas que recibió por su mala actuación ante el Teruel. El jugador cedido por el Albacete empezó a dejar síntomas para la esperanza y además logró el gol que abría la victoria, un tanto que además permitía desatascar a un conjunto murcianista que hasta ese momento había ofrecido una imagen muy pobre.

El partido más serio defensivamente

Con tres futbolistas en el medio, cuatro si también contamos a un Palmberg capaz de ocupar muchos metros en las ayudas, el Real Murcia fue creciendo conforme pasaban los minutos, hasta el punto de que en la segunda parte supo manejar el partido, apenas sufriendo ante los de Abel Gómez. No solo eso. Pese a jugar con dos centrales novatos -Héctor Pérez y Jorge Sánchez-, fue posiblemente el partido más serio de los murcianistas en defensa. A diferencia de jornadas anteriores, donde la fragilidad del medio y la insistencia por los carrileros ponía en ventaja a los rivales, que disfrutaban de los espacios para llegar con facilidad al área de Gazzaniga, este sábado apenas se cometieron errores.

Destacaba Adrián Colunga el gran partido de Héctor y Jorge, pero también se vio una versión mejorada de Sekou y, sobre todo, no se repitieron los errores groseros de Antonio David, un futbolista cuyas características no se ajustan al pivote, pese a que Asier Goiria se empeñara en firmarle para esa posición. Junto a ellos reaparecía Isi Gómez, suplente ante el Teruel, sin embargo el madrileño sigue siendo la sombra de sí mismo. Y es que tras su lesión no ha sido capaz de alcanzar el nivel de su primera temporada en el Real Murcia. Y eso que en enero ya hará un año de su recuperación.

A la espera de Moyita

A la espera de que Moyita abandone la enfermería y coja el timón del equipo, Adrián Colunga por lo menos ya ha conseguido que aparezcan los primeros brotes verdes en el centro del campo, y alrededor del trivote tendrá que conseguir el técnico asturiano que el equipo siga creciendo, dejando atrás las dudas que genera el juego del equipo durante gran parte de los partidos. Porque en Antequera, pese a la merecida victoria, el Real Murcia ofreció una imagen decepcionante en el primer tiempo, un primer tiempo solo salvado por el gol de Antonio David en el minuto 45.

Por ahora, gracias a la presencia de tres jugadores por el medio, el Real Murcia ha dado un paso al frente en defensa. En El Maulí se sumó la segunda jornada sin encajar. El objetivo ahora es que el equipo también responda ofensivamente, especialmente cuando los rivales no le dejan espacios, como ocurrió ante el Teruel o como sucedió en la primera parte en Antequera, primera parte en la que el primer disparo a puerta de los granas llegó en el 45, justo en la acción del gol de Antonio David, y primera parte en la que Flakus tuvo que buscarse la vida por sí mismo ante la incapacidad de sus compañeros de meter el balón al área.