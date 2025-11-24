Pedro Benito, el futbolista del Real Murcia que dejó las redes para perseguir su sueño: "Estaba ganando cuatro o cinco veces más, pero lo tenía clarísimo"

El creador de contenido Rodrigo Fáez ha estrenado un nuevo capítulo de la serie '24 horas con…' en el que se traslada hasta Murcia para conocer la historia de Pedro Benito, actual jugador del Real Murcia. A lo largo del reportaje, el futbolista repasa su rutina diaria, su etapa como creador de contenido, su formación universitaria y la decisión que marcó un antes y un después en su vida profesional.

De influencer a estudiante universitario en la UCAM

La jornada comienza en la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), donde Pedro Benito cursa actualmente el grado en Ciencias del Deporte. El jugador explica que cuenta con una beca que le permite compatibilizar los entrenamientos por la mañana con exámenes y tareas académicas por la tarde.

Reconoce que el proceso no siempre ha sido sencillo, especialmente por los constantes cambios de equipo y residencia a lo largo de los últimos años, aunque subraya el apoyo recibido por la institución: “Tengo la suerte de estar becado por la UCAM me facilita mucho pues sobre todo el hacer exámenes”. También admite que en alguna ocasión suspendió materias por falta de preparación, lo que le hizo tomar conciencia de que el deporte en el ámbito académico también requiere estudio y disciplina.

La experiencia como atleta en Estados Unidos

Antes de llegar a Murcia Pedro Benito estudió marketing en Estados Unidos, donde permaneció algo más de dos años gracias a una beca. Su recorrido académico y deportivo pasó por universidades de Oklahoma y Carolina del Norte. A pesar de que no todo coincidía con la imagen estereotipada del “college americano”, recuerda aquella etapa con especial cariño, principalmente por la convivencia, el aprendizaje y las amistades que allí forjó.

Finalmente regresó a España porque entendió que su futuro como futbolista pasaba por competir aquí y dar un salto en su carrera deportiva. Esa decisión supuso el inicio de una nueva etapa vinculada al fútbol semiprofesional y profesional en territorio nacional.

Comida con compañeros del Real Murcia y el nombre de Carlos Alcaraz

El reportaje continúa con una comida en Murcia junto a varios compañeros de equipo. En ese contexto surge el nombre de Carlos Alcaraz, con quien Pedro mantiene cierto vínculo indirecto a través de personas en común. El futbolista explica que han tenido contacto en alguna ocasión y se refiere al tenista como “un fenómeno”, destacando su cercanía y sencillez.

También menciona que ha visto una imagen en la que Alcaraz aparece viendo un partido suyo, algo que le llamó especialmente la atención por no tratarse de una relación directa ni previa.

Sus gustos musicales

Durante la conversación Pedro Benito comenta algunos de sus gustos musicales. Indica que escucha con frecuencia reguetón y menciona a Quevedo como uno de los artistas a los que sigue habitualmente. Al mismo tiempo reconoce que en ocasiones recurre a música de otras etapas, como Estopa o Fito y Fitipaldis.

Su irrupción en las redes sociales

Uno de los bloques más destacados del vídeo es su etapa como creador de contenido en redes sociales. Pedro recuerda que todo comenzó durante la pandemia, en un piso compartido de Espinardo junto a otros compañeros. Sin una estrategia definida y de forma prácticamente espontánea, empezaron a grabar vídeos y realizar directos que, con el tiempo, alcanzaron millones de visualizaciones.

A pesar del crecimiento rápido de su popularidad, Pedro insiste en que nunca se sintió una figura pública o influyente, sino un joven compartiendo su día a día con amigos. Pero conforme que su carrera futbolística avanzaba, fue advirtiendo que debía extremar la precaución con todo lo que publicaba. El momento clave lo resume con una afirmación directa: “Yo en ese momento ganaba 1000 €… y de redes estaba ganando cuatro o cinco veces más. Pero lo tenía clarísimo”.

Esa convicción, explica, tenía un único objetivo: centrarse plenamente en el fútbol y en la posibilidad de llegar a la élite profesional.

Andrea y el espacio dedicado a su familia

Pedro también presenta a su pareja, Andrea, y muestra un espacio en su vivienda dedicado a recuerdos familiares, dibujos de su infancia, fotografías y objetos relacionados con momentos importantes de su carrera.

En este punto subraya el valor que tiene su familia en su vida y deja claro que, por encima de cualquier meta deportiva, sus vínculos personales siguen siendo lo más importante.

La Nueva Condomina, su referencia deportiva

El recorrido continúa en la Nueva Condomina, estadio del Real Murcia. Pedro Benito muestra diferentes rincones del recinto, desde el túnel de vestuarios hasta el gimnasio y destaca el ambiente que se vive durante los partidos. Recuerda que en algunos encuentros han llegado a reunirse más de 15.000 personas en las gradas.

También presenta un objeto muy particular vinculado a su figura deportiva, apodado “Hulk Benito”, que ha llegado incluso a comercializarse en la tienda oficial del club.

El control de su alimentación y su preparación física

En la parte final del reportaje, Pedro Benito explica cómo gestiona su alimentación diaria. Detalla que pesa todos los alimentos, controla los macronutrientes y ajusta su ingesta en torno a unas 3.400 calorías diarias, dependiendo de la carga de entrenamientos.

Aclara que todo el proceso ha sido aprendido de forma progresiva, con ayuda de profesionales, y que actualmente mantiene una rutina estricta basada en el cálculo preciso de cada comida, con el objetivo de optimizar su rendimiento deportivo.