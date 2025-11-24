El Murcia Promises asciende al segundo puesto

Tras la décima jornada de liga en el grupo VII de la División de Honor de juveniles, sigue sorprendiendo la temporada que está haciendo el que se supone es el segundo juvenil del Real Murcia. El Murcia Promises logró traerse los tres puntos ante el Hércules. Los alicantinos se adelantaron en el minuto sesenta y siete, pero Chavero, en el setenta, y Dani en el ochenta y ocho, voltearon el marcador. El Murcia Promises de Mateo Villar es el único que sigue la estela del líder, el Valencia.

El Real Murcia, por su parte, estrenó entrenador. Tras promocionar Jose David Larrosa al Imperial, es Sergio Campos el nuevo técnico del juvenil grana. Los dos goles del equipo murcianista los marcó Pablo.

El UCAM metió algo de miedo al líder, el Valencia, al adelantarse en el marcador, pero después el cuadro ché, se enfadó y endosó cuatro a los universitarios. Sin sorpresas.

Por último, el Pinatar empató su primer partido de la temporada. Empezó marcando el Levante, pero Moisés salvó un punto que sabe a poco por la situación en la que se encuentra el equipo pinatarense.