El Mamba Basket más internacional vive una edición de lujo en Murcia

El Torneo Internacional Mamba Basket alcanzó su novena edición en Murcia, convirtiéndose en un gran encuentro de veteranos del baloncesto llegados desde diferentes puntos de Europa. Los pabellones de la ciudad acogieron a ochenta equipos en un fin de semana donde también se rindió homenaje a una leyenda como Carlos Cabezas.

En el torneo femenino, denominado Encarna Hernández en memoria a la lorquina que fue pionera del baloncesto español, en la categoría +55, el Maxibasket Women Milán de Italia, equipo que es el actual campeón del mundo FIMBA, fueron las campeonas ante rivales de Reino Unido, Irlanda y Eslovenia. En +50, el Unicaja Málaga Masters se impuso en la final a las murcianas de San Jueves con presencia también de equipos de Hungría, Fuengirola y Orihuela. En +45 el triunfo se fue a Viena de la mano de Ponys Austria tras imponerse Pick & Mix Gran Bretaña. Por último, en +40, el Team Deutschland alemán ganó el título al superar en la final a Ruusunnuput Finlandia.

En hombres, el Trofeo Kobe Bryant-Black Mamba, tuvo como ganador en +60 a Unicaja, que ganó una final emocionante a Arrabalesco de Zaragoza. En +55, el Mamba Team, conjunto anfitrión y organizador del torneo, se hizo con la victoria con jugadores como Erre, Torregrosa, Juanjo Montalbán, Tano y el ex ACB con el Júver Juanjo López. Asimismo, en +50, el Unicaja Málaga se llevó el trofeo, mientras que en +45, la categoría con más equipos, el ganador fue el Anystar Huelva. Por último, en +40 se impuso el Poznan polaco.