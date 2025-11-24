Laraich alcanza su sueño: ficha por el San Cristóbal gracias a EducaFútbol

A Mohamed Amine Laraich (22 de enero de 2009) le brillan los ojos cuando habla de fútbol. A sus 16 años, este joven residente en Lorca ha pasado de soñar con jugar en un equipo federado a lograrlo por primera vez en su vida. El pasado 23 de octubre firmó su ficha con el San Cristóbal, un paso que para muchos adolescentes parece rutinario, pero que para él y para su familia es una auténtica conquista. Mohamed, conocido como Moha entre sus compañeros, no solo ha sido elegido por su pasión deportiva, sino sobre todo por su compromiso en el aula. Su historia es la prueba viva del impacto del proyecto EducaFútbol, una iniciativa que está cambiando la realidad de alumnos que, hasta ahora, no encontraban un motivo sólido para confiar en su futuro.

Nace del corazón del instituto

La artífice de EducaFútbol es Noelia Muñoz Peñalver, jefa de estudios del IES Bartolomé Pérez Casas. Apasionada del fútbol desde niña, docente inquieta y convencida del poder transformador del deporte, Noelia vio con claridad algo que a veces se pasa por alto: para motivar a un adolescente, hay que hablar su mismo idioma.

«Estoy convencida de que el fútbol, que mueve a tantos jóvenes, es una herramienta muy poderosa para ayudarles a crecer en todos los ámbitos», explica. Con esa idea, y tras sumar el apoyo del equipo directivo del instituto, encabezado por David Torres, persona clave, porque confió en el proyecto desde el primer momento, diseñó un programa que une disciplina académica, actividades motivadoras y una recompensa que para estos jóvenes es casi un tesoro: la posibilidad real de jugar federado.

El primer curso, concebido como año piloto, ha superado sus propias expectativas. «En mi cabeza era una locura cuando se me ocurrió. Pero con el trabajo del profesorado, el respaldo de la dirección y de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, ha salido incluso mejor de lo que imaginaba. La mayoría han mejorado notablemente sus notas», reconoce.

El joven jugador, en el campo del San Cristóbal de Lorca. / ELISABET SOTO

La Federación, volcada

El proyecto encontró un aliado clave en José Miguel Monje Carrillo, presidente de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia. Conocedor del trabajo de Noelia por su colaboración previa en Trecera.com, no dudó en apostar por EducaFútbol desde que escuchó la idea: «Sé cómo trabaja y no tuve dudas. La Federación estará a su lado en los pasos que vengan», asegura Monje Carrillo. Su apoyo no solo ha dado estabilidad al proyecto, sino que ha permitido hacerlo posible para familias que, de otro modo, jamás podrían asumir los costes de una ficha, material deportivo o desplazamientos.

El IES Bartolomé Pérez Casas acoge a un alumnado diverso, pero en buena parte procedente de entornos con dificultades socioeconómicas, familias con escasa disponibilidad o valoración de los estudios e historias personales que, con frecuencia, condicionan la motivación académica. El proyecto, por tanto, no solo enseña a chutar un balón: ofrece un camino, una estructura y un motivo para esforzarse.

«Muchos de nuestros alumnos no tienen apoyo en casa o viven situaciones complicadas. Y eso influye. Pero todos comparten algo: la pasión por el fútbol. Por eso el proyecto ha funcionado», explica Noelia.

Los profesores del centro, junto con el director, Diego Torres de Alcázar, se han implicado de lleno en el acompañamiento individual de los participantes, recordándoles que el esfuerzo en clase es el verdadero motor para acceder a todas las ventajas del programa.

Actividades que enganchan

Durante el curso, los alumnos han participado en visitas al UCAM Murcia CF en La Condomina, en talleres vinculados al deporte rey, en actividades en la sede de la Federación Murciana y en el partido que disputó la selección española sub-21 en el Francisco Artés Carrasco de Lorca. Cada una de estas experiencias se habilita únicamente para los jóvenes que cumplen sus objetivos académicos. La fórmula es sencilla, pero efectiva: el fútbol no sustituye al estudio, sino que lo impulsa.

Sin embargo, el premio más esperado es la posibilidad de integrarse en un equipo federado, algo inalcanzable para la mayoría de estas familias. La inscripción, la ficha, el material… todo suma cifras imposibles para economías muy ajustadas.

Moha, la historia que ilumina

En este primer año, el alumno que más creció académicamente fue Mohamed Amine Laraich. Su constancia, su comportamiento y su evolución en las materias hicieron que obtuviera el premio final: una ficha pagada y la oportunidad de unirse al San Cristóbal, el club de su barrio.

El día que formalizó la inscripción y recibió sus primeras botas nuevas fue, como él mismo cuenta, «el mejor día del año». Desde su primer entrenamiento se ha integrado sin dificultad y ya ha disputado su primer partido el pasado 8 de noviembre. Desde el club aseguran estar encantados con su actitud y su capacidad de adaptación.

Un proyecto que busca crecer

EducaFútbol no quiere quedarse en Lorca. Tanto la dirección del centro como la Federación Murciana tienen la voluntad de extenderlo a otros institutos de la Región de Murcia, especialmente a aquellos situados en contextos donde la motivación académica es un desafío diario.

El objetivo es claro: que más jóvenes tengan acceso a oportunidades que de otra manera serían inaccesibles; que el deporte se convierta en una herramienta de futuro; y que historias como la de Moha dejen de ser excepcionales para convertirse en habituales.

EducaFútbol no solo enseña a jugar. Enseña a creer. Enseña a esforzarse. Enseña que el futuro, con la motivación adecuada, puede estar mucho más cerca de lo que parece.