El Jimbee Cartagena destroza a Luxol y se asegura el pase a cuartos

No hubo choque. Ni hay ya eliminatoria. Ni ningún ápice de equilibrio. Lo vivido en Malta entre el Luxol St. Andrews y el Jimbee Cartagena volvió a confirmar una realidad en el fútbol sala actual. La distancia entre las grandes ligas y las ligas menores europeas sigue siendo abismal. Se esperaba un trámite, sí, pero el 1-9 final, y sobre todo el 0-7 al descanso, confirmó con crudeza que este formato de competición necesita una revisión urgente para evitar duelos sin pulso, sin tensión y sin la más mínima competitividad.

El partido duró apenas 26 segundos. Ese fue el tiempo que necesitó Fran Cortés para fabricarse una acción individual, batir al portero brasileño del cuadro maltés y firmar el 0-1 que dejaba claro que esto no iba a tener historia. Desde ese momento, el Jimbee Cartagena jugó prácticamente solo. El carrusel de goles iniciado con el ala almeriense continuó con un potente derechazo de Darío Gil, una acción de pívot puro de Osamanmusa y una jugada ensayada a la salida de un córner que Pablo Ramírez culminó con precisión milimétrica. Antes del minuto 10 de partido ya ganaba 0-4 el cuadro portuario y ya sobraba lo que restaba de encuentro y de eliminatoria en general.

Fran Cortés, autor del primer gol, terminó expulsado / Prensa Jimbee Cartagena

Con el Luxol incapaz de ofrecer resistencia, la primera parte se convirtió en un ejercicio de superioridad técnica y táctica del conjunto de Duda. Mellado amplió la renta en una buena acción individual, Gon Castejón firmó otro tanto tras un zurdazo seco, y Juninho, tras una espectacular jugada individual de Jesús Izquierdo, cerró un demoledor 0-7 camino del descanso. Un marcador que, por sí solo, habría servido de resultado final sin que nadie hubiese levantado una ceja.

En la segunda mitad, el Jimbee Cartagena bajó el ritmo de forma evidente. O por decisión de Duda o de los propios jugadores, pero el Jimbee quiso evitar una goleada todavía mayor y distribuyó esfuerzos sin necesidad de buscar más sangre. Aun así, Osamanmusa marcó uno de los goles de la noche con un disparo a la escuadra y Waltinho se unió a la fiesta y transformó un penalti para el 0-9. El único consuelo del Luxol llegó en el minuto 37, cuando Vitinho ajustó un buen disparo para lograr el tanto del honor.

Jesús Izquierdo celebra uno de los goles / Prensa Jimbee Cartagena

El tramo final dejó la única nota negra de la noche para los cartageneros: la expulsión de Fran Cortés por protestar. El Jimbee afrontó dos minutos completos en inferioridad y, lejos de sufrir, aprovechó la situación para hacer pruebas. Duda pidió tiempo muerto, ajustó e hizo cambios defensivos. El equipo respondió de forma impecable, defendió con orden, evitó cualquier ocasión clara del rival y cerró el choque sin encajar más goles.

El próximo 5 de diciembre, la vuelta en el Palacio de los Deportes será poco más que una exhibición. El Jimbee tendrá que transformar el trámite en una fiesta para la afición en pleno inicio del puente de la Inmaculada, porque lo que es emoción o incertidumbre por la clasificación no la hubo en Malta. Y, realmente, no la hubo ni durante 30 segundos.