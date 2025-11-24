El Hozono Global Jairis vuelve a intercambiar entradas por juguetes por una buena causa

El Hozono Global Jairis ya ha puesto en marcha la quinta edición de la campaña ‘Un juguete, una ilusión’. Se trata de la iniciativa solidaria con la que el club de Alcantarilla vuelve a convertir el baloncesto en una herramienta de impacto social para llevar la magia de la Navidad a los hogares más necesitados.

La iniciativa, que ya se ha consolidado como una de las acciones sociales más importantes del deporte regional, tendrá su gran jornada solidaria el próximo domingo 14 de diciembre a las 12.00 horas en el Pabellón Fausto Vicent de Alcantarilla, coincidiendo con el partido de LF Endesa entre Hozono Global Jairis y el BAXI Ferrol. La campaña invita a los aficionados del equipo alcantarillero a entregar un juguete nuevo a cambio de una entrada para ese encuentro. El Hozono Global Jairis entregará los juguetes a las asociaciones Cáritas, Comedor Social y Hospitales Infantiles, que los distribuirán entre las familias con más dificultades económicas con la esperanza de que todos los niños puedan disfrutar de una Navidad llena de ilusión.

Además, la recaudación de la taquilla, con un precio de cinco y ocho euros por entrada, irá destinada de forma íntegra a las asociaciones que colaboran en la iniciativa. Las personas que no puedan asistir pero quieran colaborar con la iniciativa podrán realizar su aportación a través de la ‘fila cero’ solidaria.

Bernat Canut, entrenador del Hozono Jairis, junto a la jugadora Kendra Chery. / Hozono Global Jairis

Habrá ‘Fanzone’

Está previsto que la jornada arranque a las 11.00 horas con una ‘Fanzone’ llena de juegos y buena música, un espacio pensado para que familias y aficionados disfruten del ambiente festivo antes del partido. Tras el choque, habrá una paella solidaria, con plato a dos euros, y el camión de Estrella de Levante ofrecerá bebida a un euro para continuar recaudando fondos destinados a las asociaciones beneficiarias de la campaña.

Además, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcantarilla, la Federación de Peñas y la Junta de Hermandades y Cofradías, los asistentes disfrutarán de una charanga que animará la fiesta del Fausto Vicent. Por su parte, ‘Juguetes Belando’ instalará su ya tradicional carroza de juguetes a la entrada del pabellón para que los asistentes depositen los juguetes donados.

Así pues, el Hozono Global Jairis invita a toda la afición y a las familias de la Región de Murcia a sumar ilusión y hacer posible que ningún niño o niña se quede sin regalo esta Navidad. Las entradas se solidarias se pueden adquirir a través de la página web del club y también en las oficinas, de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas.