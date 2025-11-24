Los Garres, nuevo líder de Preferente tras ganar al Alhama

Tras la jornada doce, hay un nuevo líder en la Preferente Autónomica. Se trata de Los Garres, que ya ha recuperado uno de los partidos que tenía pendientes. El pasado miércoles goleó al Lumbreras en las Tejeras y ayer se impuso al Alhama en el campo José Kubala. Vivancos, en el noventa, dio el triunfo a su equipo. Antes había marcado su compañero Fernández, empatando en ese momento tras el gol del local Mario.

El Lumbreras, por su parte, empató sin goles en Beniel y sigue la estela del líder. Duro correctivo el sufrido por el Calasparra ante el San Javier. Linares, Álvaro y Edu marcaron los goles de los locales.

El Lorca Deportiva ganó con autoridad al Bullense. Marcaron Juanto, Juampe y Juanma.

El Archena se llevó los puntos de Algezares. La culpa la tuvo Nico, autor de los dos goles archenero. Un gol de Parra dio los tres puntos al Abarán ante el Raal. Alcantarilla y Algar se repartieron los puntos. Los aficionados vieron cuatro goles. Halif y Carlos marcaron para los visitantes, mientras que Javi y Diego, este en el 90, lo hicieron para los de casa. Por último, el Bullas se llevó los tres puntos ante el Deportivo Murcia.