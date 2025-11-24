Los errores condenan al Alhama ElPozo ante la Real

El Alhama ElPozo sumó una nueva derrota, en este caso algo previsible, ya que enfrente estaba la Real Sociedad, un equipo muy superior tal y como se demostró en el campo. Pese a perder un nuevo encuentro, el equipo alhameño sigue fuera del descenso. Las murcianas dieron la cara, aunque volvieron a ofrecer muchas facilidades en defensa.

La competición se detiene ahora hasta el domingo 7 de diciembre, día en el que el Alhama ElPozo recibirá al Levante Badalona, un rival de su liga.

El técnico, Jovi García, intenta por todos los medios que la defensa azulona no conceda tanto, pero en este choque ante la Real Sociedad tanto la portera Elena como las zagueras volvieron a evidenciar que están muy lejos de un nivel para jugar en la máxima categoría del fútbol femenino.

El equipo local salió a por todas y tras varios acercamientos peligrosos, la jugadora local, Emma, sorprendió a todos, anotando el primero.

Seis minutos después pudo llegar el segundo. La colegiada decretó pena máxima, pero el penalti lanzado por Eizagirre se marchó muy alto.

Esta misma jugadora no perdonó a los 30 minutos. Error bochornoso repartido entre Elena y Quintero en una salida de balón que aprovechó Eizagirre para lograr el segundo. Si ya la Real Sociedad estaba siendo muy superior, las alhameñas se lo pusieron muy fácil.

Ni un solo acercamiento del Alhama ElPozo ante una inédita Estensoro. La cancerbera local se pudo quedar en su casa.

No cambiaron las cosas en la segunda parte. Tras la reanudación, las locales pudieron ampliar el marcador, pero al lanzamiento de falta de Emma, respondió Elena con un paradón.

La mejor noticia pese a la derrota es el regreso de la gran capitana, Judith Caravaca, tras superar una lesión de larga duración. Salió tras al descanso y su carácter le vendrá muy bien a su equipo. De hecho fue la autora del gol que permitió a las visitantes recortar distancias en el 55.

Las esperanzas del Alhama apenas duraron cinco minutos. En el 60, Edna aprovechaba un segundo penalti para sentenciar.