Dylan Ennis, un ‘huracán’ desatado en el Barris Nord

La mayor virtud del UCAM Murcia CB 2025-2026 es que no depende de individualidades. Sí de la intensidad que imprime a los partidos, pero no que uno u otro jugador esté más o menos acertado. Su juego coral y ausencia de ego ha provocado que los protagonistas cambien prácticamente en cada encuentro. Buscar al jugador más enchufado del momento es la consigna. Y en el triunfo de récord en la pista del Hiopos Lleida fue Dylan Ennis, quien había estado eclipsado hasta el momento, el mejor. El canadiense llegó a anotar ocho triples para sumar 30 puntos en solo 21:20 minutos en pista.

De 7,5 tiros de media a 18. Esta temporada llamó especialmente la atención que Dylan Ennis se quedó en un encuentro si anotar. Pero fue más llamativo que no tiró ni una sola vez a canasta en los 14:33 minutos que estuvo en pista en la derrota ante La Laguna Tenerife. Hasta el duelo ante el Río Breogán, donde acabó con 22 puntos, solo había hecho dobles dígitos en las victorias ante el Andorra (14) y Girona (11). Contra Baskonia (7), Barça (4) y Baxi Manresa (2) se quedó por debajo. En las siete primeras jornadas, el escolta estaba promediando 7,57 tiros a canasta por encuentro. La campaña pasada acabó con 12,6, y la anterior, la del subcampeonato, en 10,7.

Contra el Lleida demostró desde el inicio que su muñeca estaba caliente. Y eso lo interpretaron bien sus compañeros, que le buscaron en todo momento. Acabó con 18 lanzamientos en tiros de campo con un 2 de 6 en dos puntos (33%) y un 8 de 12 en triples (66%). Con DeJulius y Michael Forrest como bases, dos directores de juego que acaparan más el balón, el protagonismo de Ennis se había reducido. Pero en Lleida firmó su mejor actuación individual con la camiseta universitaria y se quedó a seis puntos de su récord en ACB, que logró en la temporada 2018-2019 con el MoraBanc Andorra ante el Manresa, donde alcanzó los 36 puntos. Sí que estableció frente a los ilerdenses su mejor registro de triples en un encuentro, con ocho.

Al acecho de leyendas. Nunca había estado Dylan Ennis en toda su carrera deportiva tres temporadas seguidas en un mismo equipo. Pero en Murcia ha encontrado la estabilidad y el cariño que demanda un jugador extrovertido, que se ha convertido en el más buscado por la afición. Ochenta y siete encuentros en ACB con la elástica universitaria le han valido para convertirse en histórico del club en varias apartados estadístico. Por ejemplo, ya es cuarto en asistencias porque en Murcia ha desarrollado el lado más solidario de su vida. Ha dado 276 pases de canasta y ya se encuentra a 3 de Chris Thomas. Lejos aún queda el líder, el argentino Facundo Campazzo, que está con 380.

En triples, donde está a doce de meterse en el ‘top 5’, ya es octavo con 144, pero se encuentra a solo seis de Ralph McPherson y a ocho de Duane Washington, al que superará en anotación (1.254) en la próxima jornada si al menos suma uno. Y en minutos jugados es décimo con 2.298, a 49 del noveno, que es el base Jordi Soler.

Menos minutos. Dylan Ennis está jugando esta temporada menos minutos que en otras. Tras ocho jornadas, está en 22:25 por encuentro, mientras que en las dos anteriores acabó siempre como el jugador de la plantilla más castigado. En la 2023-2024 finalizó con 26:20, mientras que en la pasada se fue hasta los 28:25.

Ni un solo partido perdido. Pese a que tiene ya 33 años, Dylan Ennis se encuentra en un momento físico dulce. Un dato que refleja ese poderío y fortaleza es que no se ha perdido ni un solo encuentro por lesión desde que aterrizó en el UCAM Murcia. Por tanto, lleva 87 partidos disputados consecutivamente, a los que hay que sumar 37 de competición europea, por lo que suma 124 como universitario.

Un jugador comprometido. Dylan Ennis no es jugador al uso. Su compromiso con el club va mucho más allá. Además, es muy activo en las redes sociales, y aunque se sobreexpone en muchas ocasiones a los comentarios de los aficionados, ha logrado crear su propia marca. Recientemente anunció que se ha asociado con 1MillionLab, una empresa de marketing «que nos ayudará a conectar con marcas y a descubrir nuevas oportunidades para el futuro», según el mensaje que escribió en X el propio jugador.

Además, el club siempre ha encontrado en Ennis una predisposición total para acudir a actos promocionales. Por todo ello, la figura del escolta canadiense trasciende mucho más allá y genera también sinergias positivas para un equipo que ha llegada al parón por las Ventanas FIBA con el mejor registro de victorias, seis, de su historia en la octava jornada, incluso superando el arranque de la temporada del subcampeonato liguero.