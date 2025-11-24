Motociclismo
Álvaro Lucas cierra el año con un podio en Valencia
El piloto murciano Álvaro Lucas, del CFMoto Aspar Junior Team, cerró su primera temporada en la European Talent Cup con un segundo puesto en la carrera final de Valencia, donde estaba en juego el título entre otro murciano, Carlos Cano, y el Fernando Bujosa. Pese a que el piloto del barrio de San Basilio acabó cuarto y ese resultado le valía para proclamarse campeón del campeonato por segundo año consecutivo, una descalificación técnica que conoció tras la carrera, le privó del primer puesto en favor de Bujosa. Al final, Cano acabó subcampeón con 155 puntos por 160 del ganador, mientras que Álvaro Lucas concluyó en la cuarta posición después de sumar cinco podios durante 2025 y de ganar una carrera. Cano, que pertenece al equipo UAZ Seventy Two Artbox de Emilio Alzamora, dará el salto la próxima temporada al Mundial de Moto3 y también competirá en la Red Bull Rookies Cup.
