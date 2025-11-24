Polideportivo
Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región
Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia
La semana comienza con el partido de ida de los octavos de final de Jimbee Cartagena en la UEFA Futsal Champions League. También dentro del fútbol sala, ElPozo se juega en Martorell el martes el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. La Champions de fútbol también tiene protagonismo esta semana, en la que el viernes el FC Cartagena visitará el Betis Deportivo en busca de un nuevo triunfo. El Real Murcia jugará el domingo otra vez ante su afición recibiendo al Alcorcón. Y en baloncesto, solo el Hozono Global Jairis juega esta semana. El jueves tiene un partido donde se juega el liderato de la EuroCup Women, y el domingo recibe en Alcantarilla al histórico Perfumerías Avenida Salamanca.
Lunes, 24 de noviembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 13
Espanyol - Sevilla (DAZN) 21:00
FÚTBOL SALA: Champions, octavos
Luxol-Jimbee Cartagena (Youtube FIFA) 19:00
Martes, 25 de noviembre
FÚTBOL: Champions, jornada 5
Chelsea - Barcelona (Movistar) 21:00
B. Dortmund - Villarreal (Movistar) 21:00
Slavia Praga - Athletic (Movistar) 21:00
FÚTBOL SALA: Copa del Rey
Miércoles, 26 de noviembre
FÚTBOL: Champions, jornada 5
Olympiacos - R. Madrid (Movistar) 21:00
Arsenal - Bayern (Movistar) 21:00
Liverpool - PSV (Movistar) 21:00
Atlético - Inter (Movistar) 21:00
Jueves, 27 de noviembre
BALONCESTO: Clasificación Mundial
Dinamarca - España (Teledeporte) 18:30
- EuroCup Women
Lublin-Hozono Jairis (Youtube FIBA) 18:00
FÚTBOL: Europa League, jornada 5
Ludogorets - Celta (Movistar) 18:45
Betis - Utrecht (Movistar) 21:00
-Conference League, jornada 4
Slovan Bratislava - Rayo (Movistar) 18:45
Viernes, 28 de noviembre
FÚTBOL: Primera RFEF
Betis B-FC Cartagena (LaLiga+) 19.00
-Liga de Naciones F, ida final
Alemania- España (La 1) 20:30
-Liga EA Sports, jornada 14
Getafe - Elche (DAZN) 21:00
Sábado, 29 de noviembre
FÚTBOL SALA: Liga, jornada 12
ElPozo Murcia-Jaén (LaLiga+) 19:00
O Parrulo-Jimbee (LaLiga+) 18:30
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14
Mallorca - Osasuna (Movistar) 14:00
Barcelona - Alavés (DAZN) 16:15
Levante - Athletic (Movistar) 18:30
Atlético - Oviedo (DAZN) 21:00
Domingo, 30 de noviembre
FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14
R. Sociedad - Villarreal (DAZN) 14:00
Sevilla - Betis (Movistar) 16:15
Celta - Espanyol (DAZN) 18:30
Girona - Real Madrid (Movistar) 21:00
-Primera Federación, jornada 14
Real Murcia-Alcorcón (LaLiga+) 18.15
-Segunda Federación, jornada 13
Minera-Yeclano Deportivo 12:00
Lorca Deportiva-Malagueño 12:00
AUTOMOVILISMO: F1
GP Qatar (DAZN) 17:00
BALONCESTO: Clasificación Mundial
España- Georgia (Teledeporte) 19:45
-Liga Femenina Endesa
Hozono Jairis-P. Avenida (Teledeporte) 11:00
