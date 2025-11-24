Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda deportiva de la semana: qué ver en televisión y los equipos de la Región

Consulta el calendario completo de los equipos y deportistas de la Región de Murcia

Todas las imágenes del Jimbee Cartagena contra el Valdepeñas

Todas las imágenes del Jimbee Cartagena contra el Valdepeñas / Iván Urquizar

Dioni García

Dioni García

La semana comienza con el partido de ida de los octavos de final de Jimbee Cartagena en la UEFA Futsal Champions League. También dentro del fútbol sala, ElPozo se juega en Martorell el martes el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey. La Champions de fútbol también tiene protagonismo esta semana, en la que el viernes el FC Cartagena visitará el Betis Deportivo en busca de un nuevo triunfo. El Real Murcia jugará el domingo otra vez ante su afición recibiendo al Alcorcón. Y en baloncesto, solo el Hozono Global Jairis juega esta semana. El jueves tiene un partido donde se juega el liderato de la EuroCup Women, y el domingo recibe en Alcantarilla al histórico Perfumerías Avenida Salamanca.

Lunes, 24 de noviembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 13

Espanyol - Sevilla (DAZN) 21:00

FÚTBOL SALA: Champions, octavos

Luxol-Jimbee Cartagena (Youtube FIFA) 19:00

Martes, 25 de noviembre

FÚTBOL: Champions, jornada 5

Chelsea - Barcelona (Movistar) 21:00

B. Dortmund - Villarreal (Movistar) 21:00

Slavia Praga - Athletic (Movistar) 21:00

FÚTBOL SALA: Copa del Rey

Sala5 Martorell-ElPozo 20:45

Miércoles, 26 de noviembre

FÚTBOL: Champions, jornada 5

Olympiacos - R. Madrid (Movistar) 21:00

Arsenal - Bayern (Movistar) 21:00

Liverpool - PSV (Movistar) 21:00

Atlético - Inter (Movistar) 21:00

Jueves, 27 de noviembre

BALONCESTO: Clasificación Mundial

Dinamarca - España (Teledeporte) 18:30

Izan Almansa. | JUAN CARLOS CAVAL

Izan Almansa. | JUAN CARLOS CAVAL / Juan Carlos Caval

- EuroCup Women

Lublin-Hozono Jairis (Youtube FIBA) 18:00

FÚTBOL: Europa League, jornada 5

Ludogorets - Celta (Movistar) 18:45

Betis - Utrecht (Movistar) 21:00

-Conference League, jornada 4

Slovan Bratislava - Rayo (Movistar) 18:45

Viernes, 28 de noviembre

FÚTBOL: Primera RFEF

Betis B-FC Cartagena (LaLiga+) 19.00

-Liga de Naciones F, ida final

Alemania- España (La 1) 20:30

-Liga EA Sports, jornada 14

Getafe - Elche (DAZN) 21:00

Sábado, 29 de noviembre

FÚTBOL SALA: Liga, jornada 12

ElPozo Murcia-Jaén (LaLiga+) 19:00

O Parrulo-Jimbee (LaLiga+) 18:30

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14

Mallorca - Osasuna (Movistar) 14:00

Barcelona - Alavés (DAZN) 16:15

Levante - Athletic (Movistar) 18:30

Atlético - Oviedo (DAZN) 21:00

Domingo, 30 de noviembre

FÚTBOL: Liga EA Sports, jornada 14

R. Sociedad - Villarreal (DAZN) 14:00

Sevilla - Betis (Movistar) 16:15

Celta - Espanyol (DAZN) 18:30

Girona - Real Madrid (Movistar) 21:00

-Primera Federación, jornada 14

Real Murcia-Alcorcón (LaLiga+) 18.15

-Segunda Federación, jornada 13

Linares-UCAM Murcia 12:00

Minera-Yeclano Deportivo 12:00

Lorca Deportiva-Malagueño 12:00

Recreativo-Águilas FC 12:00

Los jugadores del Lorca Deportiva celebran la victoria ante el Melilla

Los jugadores del Lorca Deportiva celebran la victoria ante el Melilla / Prensa Lorca Deportiva

AUTOMOVILISMO: F1

GP Qatar (DAZN) 17:00

BALONCESTO: Clasificación Mundial

España- Georgia (Teledeporte) 19:45

-Liga Femenina Endesa

Hozono Jairis-P. Avenida (Teledeporte) 11:00

Jasmine Walker lanza a canasta en el Durán Ensino-Hozono Global Jairis

Jasmine Walker lanza a canasta en el Durán Ensino-Hozono Global Jairis / Hozono Jairis

