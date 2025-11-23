El Xerez hiela a La Constitución

El Yeclano Deportivo cayó derrotado ante un Xerez Club Deportivo que fue superior y se gustó en la hierba de La Constitución. Los jerezanos se adelantaron con un polémico penalti y después manejaron el choque con mucha madurez y contundencia.

El Yeclano comenzó con fuerza el choque y dispuso de un buen remate de Babacar a centro de Xabi, tras una buena presión alta de Domínguez y Borao. Sin embargo, el Xerez pronto mostraría su voluntad de llevar la iniciativa. Mati Castillo dio el primer aviso en una peligrosa contra jerezana, y poco después también forzó a Borja a hacer una buena parada abajo. Tras pedir los visitantes dos penaltis en el área del Yeclano, el colegiado señaló pena máxima en una acción muy discutida de Totti defendiendo un córner.

Con la indignación en la grada, Nané transformó el gol en el tiro desde los once metros e inyectó a su equipo una confianza que le llevaría instantes más tarde a marcar el segundo. El propio Nané remachaba un centro picadito por Mati Castillo para encarrilar el partido justo antes del descanso.

Xabi Domínguez salta por encima de sus rivales / L.O.

El Yeclano, sin cambios, salió de vestuarios con una actitud diferente al doble golpe recibido y comenzó a generar arreones y acciones a balón parado. Además, La Constitución clamó penalti en una doble acción sobre Josema y Fadel en un córner. El guardameta visitante tuvo que emplearse a fondo con una mano abajo excelente, y todo parecía indicar que podía hacer todavía partido.

Pero en un genial paso filtrado a Nané, este la puso al segundo palo y Mati Castillo ponía un tercer tanto que helaba a los azulgranas. La renta pudo ser todavía mayor en diferentes acciones andaluzas, pero el choque estaba siendo tremendamente cruel con el Yeclano.

Jordan, a bote pronto desde fuera del área, conseguía el gol del honor del Yeclano para hacer más llevadera una segunda derrota consecutiva a la que se tendrá que hacer un importante trabajo mental para recuperar la confianza.