Xavi Pascual gana su primer partido tras su regreso al Barça y avisa: "Físicamente no estamos al nivel"

Ganó el Barça en Las Palmas de Gran Canaria, pero Xavi Pascual, la leyenda que ha regresado al Palau, ensayaba su porte más serio. Acababa de lograr el primer triunfo de su segunda era tras la caída en la Euroliga ante el Efes, aunque no era día para demasiadas celebraciones. Así que Pascual no dudó en lanzar una serie de advertencias: "Físicamente no estamos al nivel. Tenemos que trabajar mucho más duro. Fallamos delante porque no tenemos ni piernas ni físico. Necesitamos mucho tiempo". Luego ya, con el micrófono de DAZN lejos y camino de los vestuarios, sonrió un poco. Tenía motivos. El Barça ya no tiene un saldo negativo en la Liga Endesa (4-4) y se coloca en la séptima plaza en su escalada para jugar la Copa del Rey.

El duelo, muy disputado y otra vez con tanteos muy bajos -seña de identidad de un Pascual que trata de reforzar cuanto antes a su equipo-, se decidió gracias al protagonismo de las primeras espadas del Barça. Especialmente de Nico Laprovittola (14 puntos y cuatro riples sin fallo) y del georgiano Toko Shengelia, que con 14 puntos y 17 de valoración, superó a Mike Tobey -otros 16 y 17 de valoración- en el duelo en la pintura.

Claridad de ideas

La tarde acabó decidiéndose en el último cuarto, con un parcial a favor de los azulgrana de 15-25, con el que el Barça pudo desmelenarse mínimamente en ataque. No lo hizo antes porque Xavi Pascual aseguró que, para tener claridad de ideas en el frente tras un esfuerzo defensivo importante -ahí ha ganado mucho el equipo-, es necesario un mejor fondo físico.

Miles Norris, por cierto, se quedó fuera del 'roster', confirmándose así que tampoco Xavi Pascual confía en las cualidades del estadounidense. Fall ni siquiera salió del banco. En el puesto de base, ni Satoransky (un punto en 21 minutos de juego) ni Juani Marcos (no llegó a los cuatro minutos de juego) respondieron. En cuanto a los artilleros, Punter asomó en episodios concretos (13 puntos) y Clyburn tuvo una de aquellas tardes en que parece ausente, pese a que en la recta final espabiló un poco.

En cualquier caso, Xavi Pascual está recuperando el orgullo defensivo de una plantilla que, ahora sí, compite con orgullo.