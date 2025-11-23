El UCAM se lleva el derbi ante la Minera en el alargue

El UCAM Murcia se lleva el derbi ante la minera (3-1). Ambos equipos querían hacerse con los tres puntos, pero para ello tendrían que dejarse la piel en el verde. Los del Llano del Beal lograron igualar el primer tanto de Aquino antes del descanso. En el segundo acto, con todo por decidir, el césped se convirtió en un campo de batalla, donde ambos luchaban con lo que tenían, pero el UCAM Murcia se guardó sus últimos cartuchos para el final. En el alargue, Xente y Mizzian remataron al cuadro de Checa, anotando dos tantos en los 5 minutos de añadido. Fue el equipo de Germán Crespo quien consiguió hacerse con el derbi y volver a sumar tres puntos, vitales para escalar a los puestos de arriba.

Tanto universitarios como mineros llegaban al derbi con las mismas intenciones: conseguir la victoria y quitarse el mal sabor de boca de las últimas jornadas. El UCAM Murcia, que contaba con un partido menos, quería volver a situarse en la parte alta de la clasificación, mientras que la Deportiva Minera necesitaba acabar con esa racha de 3 partidos sin ganar. Estaba claro que iba a ser un enfrentamiento muy competido por parte de ambas escuadras.

Como ya venía mostrando el UCAM Murcia, buscaba ese juego vertiginoso, apoyándose en Pontones, para aprovechar su velocidad en banda. Cerca del minuto 20, el extremo se asoció a la perfección con Aquino para hacer el primer tanto del partido. Pontones colgó un centro desde la línea de fondo, y el torito, con un remate picado con la cabeza, mandó el esférico al fondo de las mallas.

La Minera no pasaba por sus mejores minutos. Tras recibir el primer gol en contra, tuvo que ver cómo se quedaba con un jugador menos, después de que Ayala viese la roja directa. Esos contratiempos hicieron que los de Checa se atreviesen más. Omar Perdomo, el hombre más reclamado de la Minera, apareció para hacer un auténtico golazo. El canario, desde poco más del centro del campo, se sacó un disparo potentísimo, que fue directo a la escuadra del arco universitario, dejando clavado a Facu Ackermann, que ni se estiró.

Al borde del descanso, los de Checa volvieron a tirar de orgullo y firmaron el segundo tanto, aunque el asistente lo anularía por fuera de juego de Rubén Mesa. La posición antirreglamentaria apartó a los de Checa de marcharse a vestuarios con ventaja. La segunda mitad se quedaba abierta para ambos equipos.

El segundo acto fue un combate entre dos guerreros que defendían sus intereses con todo su arsenal. Aquino pudo haber hecho el segundo para los suyos, pero pecó de egoísmo y Lázaro estuvo firme para blocar su disparo. La Deportiva Minera no estaba teniendo tanto protagonismo en área contraria, pero sorprendió en un par de ocasiones. Facu Ackermann estuvo muy ágil bajo palos para intervenir con éxito en esas jugadas de los del Llano del Beal.

En el tiempo de descuento, el UCAM Murcia golpeó con todo lo que tenía, logrando ganar la batalla. Primera fue Xente, quien batió a Lázaro, después de una gran jugada de Julito. A los pocos minutos, fue Mizzian quien sentenció el encuentro. Los universitarios se llevaron el derbi en el tiempo extra.