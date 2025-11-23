Sisco Díaz y Carmen Ruiz, los más veloces en la sierra de La Unión

La Roller Masters Trail es una de las clásicas del programa de carreras por montaña de la Federación de Montañismo de la Región de Murcia. En su decimosexta edición, un corredor local, Sisco Díaz Pozo, y Carmen Ruiz López fueron los más veloces en el espectacular recorrido por la sierra minera de La Unión.

En la prueba reina de 32 kilómetros, Díaz Pozo, con un tiempo de 2h.53:37, fue el más rápido en hombres, donde estuvo acompañado en el podio por José Alberto Robles Amores (2h.59:01) y Christie Dale Hurren (3h.03:49). Y en mujeres, tras la corredora del Track&Field Sport Team, que cruzó la línea de meta en 3h.45:31, acabaron Paloma Ferrer Muñoz (3h.59:27) y Carmen Vera Andreu, del Cex Cartagena (4h.03:02).

Ángel Antón y Tania Salamanca, los mejores en los 19,5K

En la distancia promo de 19,5 kilómetros, Ángel Antón Rodríguez y Tania Salamanca Ruiz fueron los mejores. El campeón masculino venció con 1h.52:15, siendo la segunda posición para Alejandro Martínez Martínez (2h.02:04), y la tercera para Manu García Sánchez (2h.02:37). Por su parte, la cartagenera triunfó con 2h.13:37, acabando segunda Inma Cabrera (2h.29:55), y tercera, Isa Sandoval (2h.37:16).

Carreras Speed 12

Asimismo, en la carrera Speed 12, Agustín Hernández (1h.05:40) y Alba Zúñiga (1h.34:39) fueron los campeones, acompañándoles en el podio José Manuel Zamora y Juan Sevilla, en hombres, y Salomé Albaladejo y Mónica Jiménez García. De igual modo, dentro de esta distancia, también hubo categorías para atletas en edad cadete, siendo los ganadores Pablo Giménez y Nerea Baraza.

El extenso programa de pruebas se completó con una cita para menores de 3,5 kilómetros, con victorias para Arturo García y Noelia Sánchez, en infantiles, y David Jiménez y Elena Pérez, en alevines.