Sexta victoria consecutiva del Lorca Deportiva

Impresionante la racha del Lorca Deportiva. La victoria del conjunto blanquiazul ante el Melilla por la mínima supone la sexta consecutiva, lo que le permite seguir cerca del liderato. Un golazo de Jaime Escobar, un lateral derecho, dio el triunfo a un equipo que jugó bien, supo sufrir y se quedó con los tres puntos. El próximo domingo volverá a jugar como local, a las doce ante el Malagueño.

Saltaban al campo dos equipos con rachas opuestas. Los locales con seis partidos sin perder y cinco victorias consecutivas, mientras que los visitantes con mucha necesidad de sumar de tres en tres para salir del descenso.

Las decisiones en forma de bajada de precios de los dirigentes locales hicieron que las gradas registraran un gran ambiente. Cada vez se están dando cita más aficionados al recinto blanquiazul. El técnico aguileño del Lorca Deportiva, Sebas López, ha hecho que los aficionados se sepan la alineación de carrerilla. No hubo sorpresas con el once. Se decantó en la portería por el más veterano, Ernestas. Única incógnita antes del partido.

El Melilla había perdido en las cuatro visitas que ha realizado esta temporada a la Región de Murcia. El equipo de Javi Motos, muy consciente de la necesidad de sumar de tres en tres, salió muy enchufado al partido, con la línea defensiva adelantada, asumiendo riesgos y llegando con peligro a la meta de Ernestas.

El Lorca Deportiva, espoleado por el gran ambiente que registraron las gradas del recinto lorquino, salió mandando y muy vertical. El primer aviso lo dio el equipo lorquino. A los nueve minutos, Gabri López, dentro del área, envió alto. Poco después, el meta Ernestas salvó a su equipo. Cabezazo del ex del Águilas, Pelón, y el meta local realizó un paradón. Fue el Melilla el que se hizo con las riendas del partido y empezó a meter miedo a la parroquia local con varios acercamientos, no con demasiado peligro, pero avisos serios de las intenciones visitantes. El choque se equilibró. Ya habían acabado los minutos de tantearse y de conocerse.

Dentro del gran nivel que están mostrando los jugadores del Lorca Deportiva en las últimas jornadas, sobresale el joven lateral derecho de la cantera del Real Murcia, Jaime Escobar. Con mucha confianza, sacó un gran disparo a los veintiséis minutos, desde más de treinta metros, alojando el cuero en la escuadra de la portería melillense. Un golazo que bien que celebró la afición local, volcada con su equipo.

El Melilla no esperaba ese revés. Estuvo unos minutos sin reaccionar, pero después empezó a tener más el balón, llegando incluso, con cierto peligro, a la meta de Ernestas. Se llegó al descanso con ventaja mínima local, merced al golazo de Escobar, segundo de la temporada, donde el juego estuvo equilibrado y el dominio repartido.

El técnico visitante, el murciano Javi Motos, movió el banquillo tras el descanso dando entrada a dos jugadores de una tacada. La tónica del partido siguió siendo la misma. El Lorca teniendo más control, guardando el balón e intentando que el Melilla no tuviera opciones de empatar.

Gabri López reclamó un posible penalti por menos dentro del área visitante, pero el colegiado hizo caso omiso. Poco después, el meta Ernestas volvió a ser clave tras realizar una gran intervención.

Los jugadores del Lorca Deportiva celebran la victoria ante el Melilla / Prensa Lorca Deportiva

El Melilla llegaba al área con mucho peligro, sobre todo a través de Dago. El citado jugador dispuso de dos ocasiones muy claras. Una se marchó fuera, en la otra volvió a aparecer el meta Ernestas, convirtiéndose en el salvador de su equipo. En el minuto sesenta y cuatro, Álvaro Martínez pudo ampliar la cuenta de su equipo tras un cabezazo cuyo balón se marchó fuera por poco.

Los últimos quince minutos estuvieron muy igualados. Un Lorca más reservón, sin llegar a meterse atrás, y el Melilla, con un paso adelante, daba la impresión de que podía conseguir el empate.