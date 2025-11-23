La Real Sociedad, otro coco para un Alhama ElPozo necesitado

Esta mañana a las doce, en la Ciudad Deportiva de Zubieta, en San Sebastián, se va a disputar el partido correspondiente a la jornada doce en la liga F, que va a enfrentar a la Real Sociedad y al Alhama ElPozo.

A tenor de los números que arroja la clasificación, el equipo local parte como favorito. Las realistas son terceras con veinticuatro puntos merced a siete victorias, tres empates y una sola derrota. Vienen de empatar, 1-1, ante el Athletic.

El Alhama es el equipo más goleado del grupo. Viene de caer en el estadio Artés Carrasco ante el Madrid CFF por 1-4. Llevan cinco partidos sin ganar lo que les ha llevado al tercer puesto por la cola, aunque todavía tienen un colchón de cuatro puntos sobre el descenso. Han ganado dos partidos, han empatado tres y han perdido seis.

La lateral derecho Aitana ha comentado que «a pesar de que estamos trabajando muy bien, los resultados no nos están saliendo. Vamos con mucha ilusión a San Sebastian. El equipo está muy centrado y creo que podemos irnos al parón con una victoria. La Real Sociedad es un equipazo, está en puestos de Champions, pero nosotras vamos a salir solo pensando en ganar».

La madrileña Elisabeth Calvo será la encargada de dirigir la contienda.