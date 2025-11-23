Real Murcia: las entradas para la Copa ante el Cádiz, ya a la venta

Las entradas para el partido de la segunda ronda de la Copa del Rey que enfrentará al Real Murcia con el Cádiz el próximo 3 de diciembre ya están a la venta. Los abonados murcianistas, que accedieron gratuitamente al debut copero, tendrán que pasar ahora por taquilla. El precio fijado por el club para este choque frente a los gaditanos es de 10 euros para los socios independientemente de la zona en la que tengan su butaca -5 para los abonados infantiles-.

Un poco más caras serán las entradas para el público general. Quince euros costarán las localidades en los fondos; 20 euros será el precio en la tribuna lateral, mientras que en preferente habrá que pagar 25 euros.

El partido de segunda ronda de Copa del Rey ante el Cádiz, equipo de Segunda División, ha sido fijado para el miércoles 3 de diciembre a las ocho horas en Nueva Condomina. Antes de ese partido los granas recibirán en liga al Alcorcón -próximo domingo a las 18.15 horas- y posteriormente llegará el derbi regional del Grupo II de Primera RFEF. Ese partido en el Cartagonova contra el FC Cartagena ha sido fijado para el lunes 8 de diciembre, lo que dará un buen margen de recuperación a los murcianistas, que tendrán cuatro días para preparar la visita al estadio albinegro.