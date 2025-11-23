Medio millar de aficionados del Cartagena se manifiesta contra la propiedad

Más de 500 aficionados albinegros ha acudido a la llamada de la Federación de Peñas del FC Cartagena para manifestarse en una manifestación pacífica. Tras una gran pancarta en la que se puede leer 'Nosotros somos el Efesé', aficionados de todas las edades han marchado al compás de cánticos e insultos contra la directiva, representada por Paco Belmonte; y la propiedad, con la figura de Felipe Moreno.

Ataviados con prendas del FC Cartagena -en muchas ocasiones bufandas albinegras debido al frío-, los peñistas, abonados y aficionados del conjunto cartagenero han mostrado su preocupación con la situación que atraviesa el club, bloqueado en un acuerdo de compraventa indefinido. "Belmonte vende ya"; "Belmonte vete ya" o "Felipe Moreno hijo de puta" han sido algunas de las frases más escuchadas en la Alameda de San Antón.

Convocada por la Federación de Peñas en un programa de actividades en defensa de la entidad, esta manifestación es una de las primeras medidas adoptadas por la FPFCCT. Otras acciones en esta dirección han sido los escritos al Ayuntamiento que solicitan una reunión de urgencia con la alcaldesa, Noelia Arroyo, para transmitir su preocupación por el club; y la solicitud de designar una representación de abonados en el palco ante el abandono de la directiva.

Ya se manifestó la afición el pasado 1 de noviembre, en la última jornada que disputó el equipo en casa. Durante aquella semana, Alejandro Arribas ofreció una rueda de prensa junto a Víctor Alonso para anunciar su entrada definitiva al Cartagena y compra del total de las acciones a falta de firma, pero el mismo día del encuentro, Duino cambio las condiciones del acuerdo y Arribas lo hizo público para provocar la reacción de la afición en su favor. Una pancarta en la que se podía leer ‘Felipe hijo de puta’, haciendo referencia a Felipe Moreno, protagonizó aquella previa que precedió a la derrota contra el Villarreal B.

A falta de una hora para que comience el duelo entre el Cartagena y el Eldense, la afición ha vuelto a mostrar de qué lado está. La intención una vez dentro del estadio es que todos los asistentes animen al equipo, separando la representación institucional de la deportiva.