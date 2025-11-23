Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un gol en propia puerta da la victoria al Atlético de Madrid en Getafe

Los colchoneros se sitúan así a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche

El Atlético de Madrid logró un triunfo muy valioso por 0-1 en Getafe, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82, forzado por el centro de Giacomo Raspadori y la presencia de Antoine Griezmann, para situarse a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche.

