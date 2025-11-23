El Hozono Jairis suma en Lugo su cuarta victoria

El Hozono Global Jairis regresó del parón por las Ventanas FIBA con una victoria en la pista del Durán Maquinaria Ensino (58-81), un equipo que había encadenado una racha de cinco triunfos consecutivos, con la actuación estelar de Lou López-Sénéchal, autora de 23 puntos, y de Jasmine Walker, con 26. Las de Bernat Canut, dirigidas en Lugo por David Muñoz al estar ausente el técnico por motivos personales, sumaron la cuarta victoria en la Liga Femenina Endesa y se sitúan en la sexta posición de la tabla.

Lou López-Sénéchal fue protagonista desde el inicio del partido al igual que Walker. Los puntos de ambas establecieron las primeras rentas para las visitantes, que concluyeron con una renta de siete puntos (9-16) el primer cuarto.

En el segundo se desató el Hozono Jairis, que logró un parcial de 13-29 que rompió el choque. Una López-Sénéchal desatada, provocó un tiempo muerto del técnico local, Suso Garrido, tras un tres más uno (16-27). Pero tras el minuto, Massey y Ayuso cogieron la batuta en ataque para conducir a su equipo a una renta de 16 puntos que siguió ampliándose ante la desesperación de las locales, bloqueadas por eficiente defensa del Jairis, que se fue al descanso con 23 puntos de ventaja (22-45).

Tiró de garra y casta el Ensino Lugo en el arranque de la segunda parte. Fequiere recortó distancias, pero Txell Alarcón cortó el parcial de las locales, que en ningún momento vieron peligrar su cómodo colchón superior a los veinte puntos de diferencia, aunque en los últimos minutos el equipo lucense, revelación en el inicio de temporada, dejó el marcador en un inquietante 51-63.

Pero el Jairis no estaba dispuesto a perder un partido que se le había puesto muy de cara, y en los momentos más calientes, Walker y López-Sénéchal firmaron un parcial de 0-6, mientras que Aina Ayuso, que acabó el encuentro con 12 asistencias, repartía pases de canasta a sus compañeras, que alcanzaron una máxima renta de 25 puntos, cerrándose el encuentro con victoria por 58-81 de un equipo de Alcantarilla que regresó del descanso por las selecciones con un excelente rendimiento.