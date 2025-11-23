El FC Cartagena se estrella con Ramón Vila ante el Eldense

Lo intentó de muchas maneras el FC Cartagena, pero no pudo de ninguna. Frente al Eldense, y tras la protesta de la afición por el lío de la compraventa, el cuadro albinegro se estrelló contra el portero rival. Ramón Vila fue el culpable de que el partido terminase con el empate inicial. En la primera parte, el meta detuvo las claras ocasiones de Luismi y Nacho Martínez y en la segunda repitió sacando un gol cantado al lateral y otro disparo ajustado de Ander Martín. También le faltó acierto y pólvora en la finalización al Cartagena para llevarse los tres puntos. Finalmente, el choque entre dos candidatos al ascenso terminó con 0 a 0 y con una sensación agridulce para ambos equipos.