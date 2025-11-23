El FC Cartagena decide su rumbo en medio del ruido

Momento clave de la temporada para un Fútbol Club Cartagena que se mueve en la fina línea entre seguir a la cabeza de la liga o dar un paso atrás hacia la mitad de la tabla. Visita el Cartagonova el Eldense (18.30, LaLiga+). Un Eldense renovado tras la destitución de Javi Cabello y la llegada de Claudio Barragán con buenas sensaciones desde hace un mes. Dinámica positiva, la visitante; contra dinámica negativa, la local.

El Cartagena necesita volver a la senda de la victoria tras la dolorosa derrota frente al Europa. La vuelta a casa tras dos jornadas y el regreso ante la afición albinegra “puede ser determinante” según dice el técnico albinegro Javi Rey. El ambiente de crispación en el Cartagonova también puede serlo.

Y es que lo deportivo ha pasado a un segundo o tercer plano con el futuro del club en juego. Se lo juegan Felipe Moreno, a la cabeza de Duino Inversiones como propiedad, y Alejandro Arribas, comprador estancado en un acuerdo a largo plazo. El dilema está en adelantar la salida de la actual junta directiva y asegurar la viabilidad de la entidad, sumida en las deudas.

Manifestación en la previa

El impedimento lo ponen los términos de esa salida y una posible venta futura. La afición, harta del menosprecio a su sentimiento, se ha movilizado con una manifestación que visibilizará su preocupación. Al inicio del choque, animará al Cartagena separando a la directiva del equipo.

La última manifestación -por los mismos motivos- precedió a la derrota del Cartagena por 0 a 2 en casa frente al Villarreal B. Una derrota que no entraba en los planes. Después, la primera de dos salidas consecutivas trajo una gran victoria con remontada incluida en Teruel. No pudo repetir el equipo de Javi Rey en Barcelona frente al Europa, que pasó por encima de los albinegros como un tren (2-0).

En esta irregularidad se encuentra el cuadro portuario, que quiere recuperar ante el Eldense el rumbo. No solo en la tabla, sino también en cuanto a identidad. “Queremos llevar la iniciativa, ser valientes, tener posesiones largas y quitarle el balón al Eldense, que sufre sin él. No me preocupa el rival, me preocupa mi equipo”, afirmó Javi Rey en la previa del choque.

No le preocupa al técnico gallego el contrario, pero el equipo de Elda llega con ‘la flecha hacia arriba’. El Eldense no pierde desde hace cinco partidos -los cuatro últimos con Claudio Barragán en el banquillo- y ha ganado dos desde que está el nuevo entrenador: ante Algeciras (3-2) y frente al Hércules (2-0).

Los alicantinos ganan bien en casa, pero sufren fuera y eso es a lo que se aferra el cuadro cartagenerista. En sus últimas dos salidas, han empatado con idéntico marcador (1-1) frente a Real Murcia y Atlético Madrileño, dos duros rivales. De hecho, aún no ha ganado ningún partido fuera de casa. Ni con Cabello ni con Barragán en la banda.

El último precedente entre el Cartagena y el Eldense se remonta apenas unos meses, al Trofeo Carabela de Plata. Entonces, los albinegros ganaron fácilmente por 4 goles a 1. No obstante, no toma como referencia Javi Rey ese partido. “Nada que ver. Este Eldense es otro equipo. En los cuatro partidos con Claudio fue superior y mereció ganar todos”, aseguró.

Las únicas bajas del Cartagena están en los lesionados Marco Carrascal (larga duración) y Fran Vélez, con una rotura muscular que podría alargarse hasta la vuelta de Navidad; además de los sancionados Kevin Sánchez e Iván Martínez. El extremo se fue expulsado por roja directa tras una dura entrada sobre Izan González en el tramo final del encuentro en el Nou Sardenya. Según Rey, el futbolista ha reflexionado sobre su acción y “no le volverá a suceder”. El portero -ahora suplente durante un tramo de titularidad de Lucho García- se fue también expulsado por protestar.

En medio del ruido por la compraventa del club, el equipo se aísla y se une para cumplir en el aspecto deportivo. La afición, de uñas con la propiedad, se posiciona con los de Javi Rey para continuar en la pelea por los puestos de arriba.