Asedio infructuoso del Betis al Girona en un regreso agridulce de Isco

El Betis empató 1-1 ante un Girona que sigue en descenso y, aunque se mantiene quinto, le frena en sus aspiraciones de luchar por una plaza 'Champions', en un partido en el que asedió sin éxito a su rival en la segunda mitad y que supuso un retorno agridulce para su capitán, Isco Alarcón, que jugó la última media hora tras tres meses y medio lesionado.

El primer tiempo fue igualado y en él el ucraniano Vladyslav Vanat adelantó al equipo catalán (m.20), aunque en el segundo igualó el argentino Valentín Gómez en el 75, al cabecear un córner botado precisamente por Isco, y el asedio posterior sobre la meta del argentino Paulo Gazzaniga no le dio frutos por su falta de acierto.

El conjunto del chileno Manuel Pellegrini jugó, además, el tiempo añadido con uno menos por la expulsión del brasileño Antony dos Santos, por una entrada peligrosa sobre Joel Roca, y se perderá el derbi contra el Sevilla del próximo domingo.

Se medían en La Cartuja dos equipos con urgencias por recuperar su mejor versión y por ganar, por distintos objetivos. Los béticos, tras empatar 1-1 en Valencia, para afianzarse en la zona europea y seguir en la lucha por alcanzar la Liga de Campeones; y los gerundenses, que precisamente jugaron esa competición el pasado curso, para escapar del descenso.

El chileno Manuel Pellegrini, alineó como novedades al medio Marc Roca y al interior Riquelme por los marroquíes Amrabat y Abde, que estuvieron en este parón con su selección, y dejó a Isco en el banquillo tras volver a una lista tres meses y medio después de su lesión, mientras que en el Girona Míchel Sánchez repitió el once que ganó 1-0 al Alavés, salvo la entrada del lateral Hugo Rincón por el neerlandés Blind, lesionado, con lo que Arnau pasó al eje de la zaga.

El duelo comenzó con ritmo y a los 20 segundos el extremo ucraniano Viktor Tsygankov le dio el primer susto al Betis, pero no encontró portería tras un centro del exbético Álex Moreno, aunque replicó pronto el brasileño Antony dos Santos con un tiro alto. Poco a poco, el Betis fue haciéndose con el control del juego, pero sin claridad ni excesiva profundidad.

Francisco 'Isco' Alarcon del Real Betis durante un partido contra el Girona. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El medio campo lo dominaba el cuadro catalán, con el belga Witsel, el marroquí Ounahi e Iván Martín, auxiliados en los extremos por Tsygankov y el exsevillista Bryan Gil, protagonista en el 0-1 del Girona, que sorprendió a los 20 minutos al remachar Vanat un buen centro del gaditano tras una pared con Ounahi.

El Betis quedó algo tocado con el gol, pero reaccionó pronto, retomó el control y dispuso de buenas ocasiones para empatar en oportunidades firmadas por Cucho Hernández, en un pase de la muerte de Antony al colombiano que salvó 'in extremis' un inconmensurable Arnau Martínez o en disparos desde la frontal del área del argentino Lo Celso y Fornals.

En la reanudación, el decorado varió por completo desde el principio. El Girona ya no inquietaba el área bética ni dominaba el centro del campo, se aculó en exceso en su propia área y lo pasó mal, sufrió mucho. A Pellegrini no le gustó nada la primera mitad de su equipo y, de entrada, hizo un triple cambio tras el descanso.

Metió en el campo a Ruibal en la banda derecha y a los marroquíes Abde, para buscar más desborde por la izquierda, y Amrabat, en lugar de Bellerín, Riquelme y un Celso que quizás notó molestias y que no había sido nada determinante en los primeros 45 minutos. Luego, además, sacó a Isco en el 60 por un Fornals que aportó menos que en los últimos partidos.

El segundo tiempo fue un monólogo del Betis ante un Girona reculado en defensa y sobrepasado, pero todos los intentos del equipo del barrio de Heliópolis, como un par de disparos de un Antony al que se le vio ofuscado y sin tino, o una chilena de Cucho Hernández a centro de Ruibal, fueron infructuosos.

Sin embargo, el gol llegó a balón parado, en el 75, un cuarto de hora después de la vuelta al campo de Isco tras sus dos graves lesiones de peroné en algo más de un año. El malagueño botó un córner que cabeceó, impecable, el joven argentino Valentín Gómez para restablecer la igualada.

Continuó el empuje del Betis, pero sin ningún éxito, como en un tiro de Abde que paró Gazzaniga o en otro de Deossa que salió fuera por poco, aunque fue el Girona, sufridor en toda la segunda mitad, el que tuvo la mejor ocasión ya con uno más, por la expulsión de Antony, y en el tiempo añadido, pero Valles salvó el gol en su salida ante el colombiano Asprilla.