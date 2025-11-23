Ana Fernández y Juan Martín triunfan en la Aníbal Race

El Valle de Carrascoy volvió a ser el escenario de una prueba a la que da nombre el general cartaginés Aníbal Barca, quien en su camino hasta Roma desde Cartagena, recorrió la serranía murciana con un ejército de nueve mil hombres. Por el parque natural, pulmón de la ciudad de Murcia, transcurrió una cita organizada por el club Murcia Challenge, que estrenó recorrido en esta ocasión, donde Juan Martín Álvarez, del ADA Abarán, y Ana Isabel Fernández Díaz, de Rajaos Runners, fueron los más veloces en su prueba reina, de 25 kilómetros, donde los participantes tuvieron que subir hasta las antenas a través de caminos y sendas.

El campeón masculino entra en meta con una renta de diez minutos

El sub-23 Martín, con un registro de 2 horas, 5 minutos y 57 segundos, logró una victoria con más de diez minutos de renta sobre Juan Miguel Conesa Baño (2h.16:48), del CD Manzanicos, mientras que el podio lo completó el atleta del CA Las Torres de Cotillas Andrés Dólera Lorente (2h.18:34). Por su parte, Fernández, madrileña afincada en Murcia desde hace veinte años que es Terapeuta Ocupacional, invirtió un tiempo de 2h.47:16. Segunda en la línea de meta fue Cristina de la Torre Paredes, con 2h.55:21, mientras que la tercera plaza fue para María Navarro Miralles, del Cabezo de la Sal Pinoso, con 3h.09:01, aventajando en solo medio minuto a Sonia Ros, de Simplemente Runners (3h.03:33).

En la modalidad de parejas mixtas, Cristina Veracruz y Julio Lozano fueron los ganadores por delante de los dúos formados por Viki Soler-Joaquín Amat y Araceli Cánovas-Francisco José Gallego Molina.

Un momento de la Aníbal Race / Juan Carlos Caval

Aníbal Experience 15K

En la prueba de quince kilómetros, Miguel Barceló, del Grupo Alcaraz, y Mayte Vera Parra, de La Carrasca, fueron los campeones. El campeón masculino acabó con un registro de 1h.19:40, siendo segundo Jesús García, del Mountain Noroeste, con 1h.22:09, y tercero, Luis Morata Bolarín, del Alhama Coym, con 1h.22:33.

Vera, por su parte, triunfó con 1h.42:46 en una distancia donde Esther Sánchez Pérez (1h.42:48), del Cuatro Santos Cartagena, y María Dolores Noguera Moreno, de Rajaos Runners, con 1h.50:38, fueron segunda y tercera.

Además, también hubo una prueba no competitiva de 15 kilómetros también por el mismo recorrido que la Aníbal Experience 15K.