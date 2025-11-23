El Águilas FC es líder cuatro años después

Cuatro año y dos meses después, el Águilas FC se vuelve a situar en lo más alto de la clasificación del Grupo IV de Segunda Federación, entonces fue con Molo en el banquillo y tras ganar al Recreativo Granada como visitante liderato que solo duró una jornada, Ahora los costero vuelven a ver al resto de equipos por debajo de ellos en la clasificación, tras la derrota del CD Extremadura y la victoria del equipo de Alfonso García ante el CD Estepona (2-1), tres puntos que ha sumado, que pese a ser superior en la mayor parte del partido, sin muchas ocasiones de gol, pero llevando el peso y el ritmo del encuentro, se vio sorprendido o el ímpetu visitante tras recortar diferencias Juanan a nueve minutos del final. La confianza de un partido bien llevado y cómo le pudo jugar una mala pasada a los costeros; en esos momentos complicados apareció la afición para luchar también por la victoria y el liderato de su equipo.

Los de Adrián Hernández, quien sorprendía con la titularidad de Nico Rodríguez en la portería y del aguileño Javi Soto en la medular, marcaron los tiempos del partido, dominando en la medular y llegando al área visitante con peligro de gol, sobre todo en una primera parte muy disputada, que los balones divididos en la parcela ancha los ganaba una y otra vez los jugadores costeros, en donde Mario Abenza y Mateo Enríquez se hacían dueños de esa zona, para jugar con los sub 23, el malagueño Aitor y el aguileño Javi Soto quienes le imprimían velocidad a los ataque locales para buscar la portería rival, aunque hubo que esperar 15 minutos para que el acoso de los costeros se tradujera en ocasiones, fue de Mateo Enríquez, quien desde la línea de fondo envió con efecto a portería y casi sorprende a Joel Ruiz. Sobre la media hora, en una jugada de los costeros por la banda izquierda, el balón sale rechazado a la corona del área, en donde el argentino Mateo Enríquez lanzó a puerta con la pierna izquierda para adelantar a los costeros.

El aguileño Javi Soto juega con Antonio Sánchez / Jaime Zaragoza

La segunda entrega arrancó con un lanzamiento de Mateo Enríquez desde fuera del área que detuvo sin problemas el portero visitante Joel Ruiz. La lucha por controlar el partido era constante en la medular, sin apenas pisar las áreas; tan solo al saque de un córner, el visitante Dani Sancho remató de cabeza, obligando a Nico Rodríguez a realizar un paradón para evitar el gol de los visitantes. Javi Castedo también ofrecía con un lanzamiento lejano que salió ajustado al larguero una opción de gol que no se dio para los visitantes. Quien no falló fue el pichichi Chris Martínez, quien antes de la media hora materializó en gol un penalti que le hicieron a José Más, ampliando la diferencia de los costeros.

Un lanzamiento desde fuera del área del visitante Juanan terminó en la escuadra de la portería de Nico Rodríguez, un gol que le daba vida a los de Estepona en los últimos minutos, encerrando a los costeros, incluso con ocasiones de gol, como las que dispuso Roi y Candelas, quienes se encontraron con las intervenciones de Nico Rodríguez. Espoleados por la afición, el equipo de Adrián Hernández sumó su tercera victoria consecutiva, que le sirve para auparse en lo más alto de la clasificación.