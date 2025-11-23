La 4 Santos Cartagena, para Brais Cupeiro y María Llanos

Jornada festiva la vivida en una nueva edición de la Cuatro Santos Cartagena, prueba organizada por el del mismo nombre con la colaboración del ayuntamiento de Cartagena, en la que se impuso el miembro de la Armada Brais Cupeiro, con un registro de 28:27, y la corredora del Runtritón Cabezo Ventura María Llanos García, con 32:45.

El segundo clasificado masculino fue Ángel Castillejo, con 28.52, y tercero, Juan Pedro Solano, con 29:01, ambos del Club Mandarache. En mujeres, Inma Pagán, del Alumbres Sport, acabó segunda con 33:48, siendo la tercera plaza para Kleine Idalit Gomez, del Mandarache, con 35:38.

Podio absoluto de la Cuatro Santos Cartagena / Gaspar Zamora

Por categorías, los ganadores fueron Danel Molina y Sandra Lorca (sub-23), Juan Pedro Solano e Inma Pagán (senior), Brais Cupeiro y Marisa Maldonado (master 35), Daniel Pérez y María Llanos García (master 40), Ángel Castillejo y Eulalia María García (master 45), Paco Herráiz y Kleine Idalit Gomez (master 50), José Luis Conesa y Teresa López (master 55), Antonio Díaz y María Teresa Díaz (master 60), Antonio Gil (master 65), y en master 70 subieron al podio Estebana Esparza, Carmen Granados, Joaquín Martínez, José Antonio García 'El Chato' y Pedro García.

En la categoría MCSE, Brais Cupeiro y Teresa López ocuparon las primeras posiciones. Asimismo, Carlos Ortiz García Vaso fue homenajeado por el club tras completar las seis maratones majors. Las clásicas migas de Ángel Rosique y el concierto de Stolem pusieron el broche de oro a la espectacular jornada.